【艾美獎2019】頒獎禮再次不設主持　效法奧斯卡收視隨時反彈？

受今年奧斯卡頒獎禮的啟發，日前FOX娛樂CEO Charlie Collier在洛杉磯Beverly Hills舉行的電視評論家協會（Television Critics Association）記者會上宣布，9月22日的第71屆艾美獎（Emmy Awards）將不設主持人，把更多的時間留給得獎者。

Collier表示：「沒有主持人同一些噱頭，意味可以多出15至20分鐘向作品致意。」，同時他還保證是次艾美獎仍有節目助興，所以大家不用擔心沉悶。

在收視方面，奧斯卡頒獎禮較去年增長12%，但為該節目擔任2017年和2018年主持的美國名嘴Jimmy Kimmel認為：「收視的增加是因為時間較短，並非是沒有主持人，如果每個人今年都這樣做，大家會發現個個情況都是如此。」

美國名嘴Jimmy Kimmel。（Instagram@jimmykimmel）

實際上，去年艾美獎在NBC直播，由《Saturday Night Live》的明星Michael Che同Colin Jost主持，但收視卻創歷史新低，也許今年這樣的設定會有所轉機。而對上一次艾美獎無主持人是2003年，在此之前，1975年與1998年也不設主持。

今年的艾美獎由FOX直播，不知道各大獎項將花落誰家呢？就要留意9月22日舉行的頒獎禮。