【木棘證人】羅仲謙時隔三年回巢　最想和楊怡演敵對：偏偏唔信邪

無綫（TVB）新劇《木棘證人》周四（8日）舉行造型發布會，擔任男主角的羅仲謙是次飾演一名警察：「我以前飾演警察都係比較勇敢，今次就貼地啲。」時隔三年回巢拍劇，羅仲謙說其實這三年一直都有討論檔期的問題：「咁啱有呢個檔期，我聽到演員班底就好想合作，因為我未同韋家雄合作過，我好欣賞佢，秀文、文慈、Kelly（張曦雯）我都係第一次合作，覺得自己應該好好把握呢個機會。」

羅仲謙希望和未合作過的演員擦出新火花，予觀眾新的感覺。（陳志嵐攝）

《木棘證人》將會在本月中開機拍攝，最少也歷時三個月，羅仲謙認為在香港拍戲有一大好處：「喺呢三個月就可以陪下老婆（楊怡），老婆又可以陪我開工。（接下來會多在香港拍劇？）我梗係想，但下一轉要再傾一傾（檔期）。」問到在香港與內地拍劇有什麼不同，羅仲謙說自己在TVB拍戲若干年，所以有多些朋友，在工作上有多些樂趣。

羅仲謙稱這一次回巢最怕多了很多不認識的新朋友，回來後慶幸還有很多熟悉的臉孔。（陳志嵐攝）

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當記者問羅仲謙在TVB最想和哪個演員合作時，他就猝不及防地放了個閃光彈：「最想同楊怡合作！《On Call 36小時》嘅時候就拍下拖，結咗婚之後就未合作過，真係好想合作！最好就做敵對！」問到會否和公司說一下，羅仲謙就說：「佢哋話冇人想睇兩老婆拍電視劇，好奇怪。同埋啲人話兩公婆拍電視劇，多數都鬧交收場，我又偏偏唔信邪！」（為什麼反而想拍敵對？）「我諗冇人想睇恩愛掛，都頂你哋唔順啦！睇下咩題材啦，《我家有一隻河東獅》（2002年電影）就OK。」說畢就立刻向楊怡求饒，這只是一個玩笑。在香港拍劇三個月，羅仲謙又希望可以實行生小朋友的計劃，又希望是個女孩子。