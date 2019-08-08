【木棘證人】張秀文找男朋友要求認真：始終唔係玩玩下嘅年紀

無綫新電視劇《木棘證人》周四（8日）舉行造型發佈，張秀文（Sammi）在劇中飾演羅仲謙的女朋友：「我同佢讀書嗰陣已經識，但我嘅性格令到佢幾煩惱，又好鍾意買嘢，洗好多錢，差好多卡數；之後就𧗠生咗啲問題，導致我哋分手。」Sammi又認為角色跟現實中的自己大相徑庭：「角色鍾意買名牌、扮靚，但我個人私底下都幾不修邊幅，自己都唔係幾好意思講出嚟。」

張秀文入行九年，沒有太多入劇組拍戲的機會，對她而言甚是新鮮。（陳志嵐攝）

張秀文稱自己平時出街打扮得十分Casual：「戴帽、T-shirt、牛仔褲，我平時出街都係放狗，就唔會打扮得太女仔。呢排都覺得自己要打扮返少少，唔可以太宅！」Sammi分享自己在街上打機，朋友看到自己不敢走過來，皆因她散發著一股「宅」的味道：「希望自己可以投入個角色，挖掘自己呢一面，似返個女仔。」Sammi曾經Casual裝扮、戴著口罩也被小朋友認出：「小朋友嘅角度擰上嚟：『《學是學非》個姐姐啊！媽咪快啲睇下！』令我更加尷尬，如果靚少少會好啲！」Sammi說雖然被認得挺開心，但不太打扮出街的時候盡量也不和路人對視。

張秀文在2010年選香港小姐時，羅仲謙是外景拍攝的嘉賓之一，她期待這次合作彼此之間會擦出火花。（陳志嵐攝）

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說到自己的感情觀，Sammi說：「溝通，兩個人相處最緊要舒服、輕鬆，所以劇中我都覺得自己幾難頂，同男朋友都呃呃氹氹，我覺得咁唔係舒服嘅關係。」說到對另一半的要求，Sammi就認為一切隨緣：「啱傾、認真，始終都唔係玩玩下嘅年紀喇。有時真係好講緣份，有時朋友介紹都唔一定遇到啱嘅。」