【華明邨】居民要求唔睇TVB新聞　區議員陳惠達成功爭取轉播RTHK

近日香港的社會運動氣氛非常濃烈，令市民對「新聞」的需求大幅提高，亦間接影響到新聞相關以外的節目受到收視壓力，而各大電視媒體新聞台的收視亦相應提升。不過，市民對收看「新聞」的渠道亦有要求，最近粉嶺華明邨的居民就反映，希望原本大廈地下大堂電視機所播放的電視頻道不再是「無綫新聞台」，而北區區議員陳惠達近日就順應居民的意見，成功爭取將大堂電視機轉播港台電視32台。

陳惠達社交平台上的post吸引大量網民留言，有不少人都大讚陳惠達，亦有人讚華明邨居民高質。（陳惠達facebook）

轉台不涉及政治取向

《香港01》記者致電區議員陳惠達查詢，他表示現時華明邨7幢大廈地下大堂的電視機已轉播港台電視32：「其實就冇硬性規定或指引要播邊個台嘅，只係最近都不斷收到有居民反映，話唔想睇TVB，同法團同管理處溝通咗之後就決定全部改播港台32。就好似茶餐廳咁，如果有食客話想煲劇要轉台，待應都會酌情處理去轉台。而家有居民話呢排唔想睇TVB所以轉，咁遲啲有居民話想睇返TVB，到時都可以轉返，播邊個台係唔涉及政治取向。」問到這個舉動會否又會令想看TVB的居民不滿？陳惠達稱：「暫時未有居民反映。」

華明邨建於1990，原本是公共屋邨，後來成為「香港房屋署租者置其屋計劃（第2期）」的其中一個出售的公屋之一，1999年3月開放讓居民購買現時租住的單位。（維基百科）

咁華明邨嘅居民咪少咗機會見佢哋囉？