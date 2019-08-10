朱千雪浪漫玻璃教堂完婚　盤點峇里同類婚禮場地

朱千雪與青梅竹馬的老公Justin於充滿度假風情的峇里舉行浪漫婚禮，峇里是非常熱門的明星婚禮地點，曾被CNN選為全球10大最佳結婚地點。千雪選擇了「The Majestic Chapel（瑪杰斯蒂教堂）」，在浪漫的玻璃教堂中訂立婚盟。

千雪BB與老公仔Justin在峇里「The Majestic Chapel」舉行浪漫婚禮。

「The Majestic Chapel」位於峇里努沙杜瓦南區，由麗思卡爾頓酒店集團打造。教堂聖壇面海，白色牆體，三層結構的拱門，當中兩個拱門互相重疊形成凜然的外觀，象徵新郎新娘的人生互相重合，一起迎向未來，陽光從落地透明玻璃窗灑下來，莊嚴神聖。在一望無際蒼翠澄澈的印度洋前說「I do」，真的非常浪漫！

教堂三面落地大玻璃，迎向無敵海景，在這裡舉行婚禮非常難忘浪漫。（IG圖片／ritzcarltonbali ）

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一般費用會包涵以上服務，資料僅供參考。（Watabe Wedding）

雖然峇里是明星的首選結婚勝地，但價錢相宜貼地，費用由3萬元至13萬元不等，千雪行禮的這間玻璃教堂價錢約7萬5千港元，屬於中價。如果想有一個度假風的婚禮，遠離煩囂，在摯親見證下完婚，峇里是一個好選擇！除了千雪行禮的這間教堂，峇里還有其他玻璃教堂，各具特色，同樣浪漫！

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