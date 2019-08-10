阮民安fb直斥何君堯係X街　連陳百祥都畀佢鬧埋一份

香港特區政府擬修訂逃犯條例而惹起大批市民的不滿，引發了連串的反修例行動，包括大型的遊行、示威和抗議等，並向政府提出了五大訴求，不過特首林鄭月娥至今仍未回應，警方與示威者更多次爆發了流血衝突。向來撐警撐政府的立法會議員何君堯，昨日就於他的facebook出post罵示威者是曱甴。何君堯留言表示：「注意曱甴出沒。大家請注意，由於香港通地都是曱甴，我們在支持警察之時，保持距離，提防曱甴飛近影響衞生，它們手腳都不乾淨，特別個口太污穢！」

阮民安支持反修例一方。(阮民安facebook圖片)

而支持反修例陣營的阮民安 (Tommy) 就於他的facebook轉載了何君堯的「曱甴言論」post，並留言表示：「其實喺我細細個還未完全懂得政治嘅時候，我已經覺得何君堯係一個X街！點解？因為我細細個就認識咗陳百祥，而喺我心目中，陳百祥就係一個X街，到後嚟我知道咗何君堯係陳百祥嘅酒肉朋友之後，我就認定佢都一定係個X街，因為做得一個X街嘅朋友都一定絕對係一個X街！何君堯！你X街啦！」開名直斥何君堯是X街。何君堯曾被影到與「元朗黑夜」無差別暴打市民的白衫人握手，今次Tommy竟然敢開名鬧他，似乎無懼自己的人生安全，相當敢言。不少網民都大讚他是真香港人，甚至有網民留言表示：「我以前真係錯過咗你，從今以後我會珍惜的。」

Tommy鬧何君堯同陳百祥係X街。(阮民安facebook截圖)

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