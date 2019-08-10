柳岩否認豪買十疊樓　卻被網友爆有一對「甲組腳」

內地女星柳岩日前被傳一口氣買了十套房子，相當豪氣，微博上更瘋傳她於政務中心辦理不動產文件時的照片。不過柳岩今日（10/8）就於她的微博發文否認了有關傳聞，她留言表示：「對於 #柳岩一口氣買十套房# 這個營銷味濃厚的導向類話題，我有必要簡述一下事實：為家人辦理稅務類業務為真，買房為假。『房子是用來住的，不是用來炒的』，還請某幾位借著合影在朋友圈現編營銷爽文的房產銷售朋友學習領會，造勢也要懂基本的限購政策。我接受被消費或被誤讀，但今天這個話題我不想沉默。」

柳岩被傳一口氣買十套房子。(娛Ms微博圖片)

另外，出名身材驕人的柳岩日前被野生捕獲在成都與言承旭一起拍戲。有網民即場影相拍片，並放上微博同大家開心Share，不過無修圖的她卻嚇親不少網民。平日柳岩出席公開活動時總是以靚靚形象示人，而她Post上微博的靚相亦同樣展示了她最美的一面，以及她身材上最大的優點。然而有網民就發現柳岩自己Post出來的相，甚少會影到她的一雙腿，有別於一些擁有筷子腳的女星，柳岩很少會騷腿的。

佢自己Post出嚟嘅靚相。(柳岩微博圖片)

睇返網民影到她在成都拍攝當日的相和片，由於是零修圖的關係，可以睇到柳岩最真實的身材。身穿超貼身連身裙的柳岩，盡現玲瓏浮凸的體態線條美。可是她一雙腿在鏡頭下，就顯得又短又粗，十足甲組腳，有網民甚至用「象腿」來形容，話被她雙腿的粗壯程度嚇一跳，更指她看起來像瞬間變了「矮冬瓜」似的。而當她站在其他女演員身邊，她的腳也是最粗的一對，非常搶眼。真實的她雙腿跟她自己Post的相入面，所見到那雙修長美腿好唔同。

柳岩對腳顯得又肥又短。(微博圖片)

點擊下圖逐格睇柳岩同言承旭拍戲時嘅零修圖相：

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仲有柳岩澄清買十套房子嘅微博Post，以及佢俾人影到話佢買樓嘅相：

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最後就係柳岩於微博上嘅靚相：