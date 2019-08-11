Miley Cyrus宣布與Liam結束8個月婚姻　除下婚戒IG上載性感度假照

美國歌手Miley Cyrus跟「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）細佬里安咸士禾夫（Liam Hemsworth）於去年12月拉埋天窗，但兩人的婚姻生活不足一年就結束，宣布離婚。Miley Cyrus就透過發言人向傳媒表示，Liam跟Miley雙方都同意在此時分手：「無論作為伴侶跟獨立個體，兩人都一直進步和改變。在兩人都正專注於自己和事業的時候，這是就是最好的決定。他們帶着愛意分開，但仍然是寵物們的父母。請尊重他們這個過程和私隱。」不過Liam方面就沒有作出任何回應。

Miley跟Liam最後一次一起出席公開場合是6月6日的時裝品牌活動，兩人拍照時面露笑容，Liam更攬着Miley的腰。另外，兩人在Instagram並沒有刪掉對方的照片，或互相取消追蹤，令粉絲對兩人的分手大感錯愕。不過宣布離婚消息後，Miley跟Brody Jenner前妻Kaitlynn Carter去了意大利度假，其後在Instagram上載了多張性感照片，手上沒有戴上婚戒，似乎沒有被離婚一事受任何影響。

相戀10年離婚有先兆 Miley自認是泛性戀者

Miley跟Liam的情路經歷了多次離合，兩人於2009年拍攝電影《The Last Song》時擦出愛火，可惜拍拖3年訂婚後分手。去到2015年，兩人復合並開始同居生活，雖然Miley曾直言沒有結婚的需要，直至兩人位於加州的住所去年因為火災而被摧毀，當時Liam二話不說開車衝入火場拯救家中17隻寵物而改變了Miley的想法。

不過兩人離婚其實早有先兆，Miley早前接受變裝皇后RuPaul的清談節目中承認自己是泛性戀者（Pansexual），過往亦跟女性拍過拖。她直言雖然跟男性拍拖及結婚，並不代表不是泛性戀者：「我愛的是這個人『人』本身，跟性別、長相或其他東西無關，我認為新世代的感情，更在乎精神上的層面。」另外，她接受《Elle》時裝雜誌8月號的訪問時透露，跟Liam成位伴侶的決定是因為對方無條件支持自己，但承認自己現時對女性還有感覺：「雖然我在一段異性戀關係中，但我仍然對女性有性興奮！」