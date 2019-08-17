【專訪】洪嘉豪洗甩新人光環　重新再出發：第一年真係辛苦好多

洪嘉豪話自己嘅作品能夠被其他歌手採用，對他來說已經係好大嘅肯定。（梁碧玲攝）

去年出道時被張敬軒於社交平台上「點燈」嘅洪嘉豪，最終不負所望，於叱咤頒獎禮上奪得新力軍金獎。之不過，頒獎禮過後，洪嘉豪似乎一下子沉靜了不少，隨著新人的光環漸漸退去，每一步都要更加費力。問洪嘉豪可會擔心，他說：「第一年拎咗獎，第二年預咗可能乜都無，但又唔會擔心或者係覺得好難捱，因為第一年真係辛苦好多，同埋而家啲人開始認識自己，信心係會大啲，膚淺啲講，上台有人歡呼同無人歡呼已經差好遠。」

6月時去到瑞典斯德哥爾摩參加wrtinig camp，寓工作於娛樂，難怪洪嘉豪話希望有機會再去。

作為一位創作歌手，為了豐富自己的創作，洪嘉豪6月時去到瑞典斯德哥爾摩，參與writing camp，同行的還有衛蘭及其音樂監製Alex Fung。「去到之後每日都會同當地嘅音樂人做一首歌，最大得著係唔好諗咁多，佢哋做歌係會搵個beat出嚟然後再哼 30幾個版本，而我每次寫歌都會計過度過用呢粒音好唔好。」瑞典流行音樂每年生產量驚人，全球最大串流音樂平台Spotify亦成立於瑞典，經過今次的音樂之旅，洪嘉豪眼界大開，可惜嘅係時間有限，未能作太長的停留。而此行的另一個收獲，洪嘉豪笑言在衛蘭的「唆擺」下，釘了人生第一個耳環，當作是一個紀念。

同行仲有衛蘭，一個去釘耳環一個釘鼻環。算係音樂以外嘅最大收獲。

2019年過了一半，洪嘉豪暫時只推出了《十號儲物櫃》，歌曲講述每個人都有一個心靈儲物櫃，裡內藏著回憶與經歷。「現實中自己只係得一個盒去保存參與過嘅演唱會pass，同埋最會保存嘅寫歌時用嘅筆同紙，但未必會得閒就拎出嚟睇，因為真係得一堆筆，連歌名都無。」至於情信，洪嘉豪就話一封都無，反而fans信，基本上全部都有好好保存，甚至貼在睡房的牆身上。《十號儲物櫃》找來Shine的徐天佑執導，對於洪嘉豪來說另有一番意義。「Shine係我嘅青春，佢咃嘅歌陪我過咗好多難關，每次有騷都會去睇，所以上次開騷時Shine嘅出現係好唔真實。」洪嘉豪把Shine視為春青而非偶像，因為在他來說，偶像能影響絲絲的喜好。「我無咩好特定嘅一個偶像，細個最多學下周杰倫揸咪，Shine開騷一定會去睇。而家自己做咗偶像，最希望係fans一定要係一個好嘅人，你可以好百厭或者長唔大，但唔可以壞心腸。」