煲劇有害健康？美國研究：超過✕小時患心臟病風險提高50%

《The Hollywood Reporter》報導指出,追劇可能造成眾多負面影響,帶來心血管疾病,甚至助長全球氣候變遷。

《The Hollywood Reporter》有報導指出煲劇可能更容易患上心血管疾病。(《The Hollywood Reporter》網站截圖)

在Netflix追劇、一口氣看完全劇已經是眾多劇迷喜愛的收看模式,除了會佔用你眾多時間之外,有可能對人類造成其它負面影響嗎?今年七月《Journal of the American Heart Association》發表一篇研究,指出每天看電視超過四小時,相較於每天看少於半小時的人,因心臟疾病死亡的風險提高五成。

追劇對於地球生態也會造成威脅,法國智庫「The Shift Project」研究指出,透過網路觀看影片會排放大量二氧化碳,每年因線上影音所產生的碳排放便有3億噸。預估到了2020年,此類碳足跡排放的比例從2013年的2.5%增加至4%。

對於類似的研究報告,線上影音龍頭Netflix已陸續積極作出回應。今年七月Netflix美國無菸運動組織「Truth Initiative」點名,平台上播出的節目內容呈現過多抽菸鏡頭,日前Netflix承諾未來將減少在節目上呈現類似畫面。今年四月《Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry》研究指出 Netflix 話題美劇《漢娜的遺言》(13 Reasons Why)對青少自殺與校園霸凌的影響,該平台爾後宣布將重新剪輯第一季漢娜自殺的畫面。

Netflix宣布將重新剪輯第一季漢娜自殺的畫面。(《漢娜的遺言》精彩劇照)

至於最新的「The Shift Project」呢?目前Netflix尚未公開回應,不過曾於官網發表將利用更有效能的主機以及再生能源。

