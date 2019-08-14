印度女星Pradnya Parkar疑因財困患抑鬱　先殺女後上吊自殺

上周五（10日），40歲的印度女星Pradnya Parkar，在位於孟買的寓所殺害自己18歲的女兒Shruti後，隨即上吊自殺。

據外媒報道，Pradnya的遺書寫到，她殺死了自己的女兒，並將結束自己的生命，這是她自願採取的極端做法，其他人不必為她們的死亡承擔責任。

Shruti是一名中學生，目前就讀中六，芳華正茂。據知，Pradnya的丈夫在做完運動後回家，發現家門反鎖，敲門沒有回應，在鄰居的幫助下撞開門後發現太太與女兒的屍體。面對妻女的離世，Pradnya的丈夫情緒崩潰，很難陳述細節。

40歲的印度女星Pradnya Parkar。（Instagram@pradnyaparkar）

Pradnya的鄰居表示，她已經數月沒有工作，雖然Pradnya是女演員，但名氣不大，只出演過幾套肥皂劇，且都是不起眼的小角色。而Pradnya的老公是一名商人，目前也面臨嚴重的財務問題，Pradnya因此為經濟感到抑鬱，所以選擇輕生。

其實早在6月，Pradnya還為女兒慶祝生日，並寫着：「女兒是我的全部，我的生命裡不能沒有這個寶貝女兒。」結果短短兩個月，二人便撒手人寰，發生如此慘劇。