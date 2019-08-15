【出路】「四葉草」蔡淇俊回歸幕前全裸演跨性別人仕：好大犧牲！

網絡微電影《出路》今日（14/8）正式開鏡，劇情主要講述一個變性人的心路歷程，題材十分大膽。戲中蔡淇俊和程芷渝分別飾演故事主角以及他的「女朋友」。蔡淇俊接受《香港01》訪問時，就表示這是一個劇本題材來自真人真事：「角色都有同女朋友講過，雖然外表係男人，但係裡面係女人，亦都真係愛個女仔。」

《出路》改編至真人真事，蔡淇俊事前也有與故事主角接觸交流。（葉志明攝）

程芷渝：「佢哋拍咗4年拖，親密行為係有嘅，但係一直都未去到嗰一步。」蔡淇俊補充說：「一來因爲佢唔鍾意自己嗰一部分器官，二來佢係『女仔』嚟㗎嘛。」飾演變性人有甚麼難度？他回答說：「我見過故事角色嘅原型，講咗好多外在嘅嘢，談吐到衣著都有，反而內在嘅嘢就冇咁複雜，就係：『我係女仔囉』。」他更即場示威用女性聲線講「唔該」。

蔡淇俊在2002-14年間參與拍攝過多套TVB劇集，經典作有《赤沙印記@四葉草.2》和《同事三分親》等。（葉志明攝）

戲中另一焦點，莫過於是35歲，近日回歸幕前的蔡淇俊作全祼演出。編劇兼演員的程芷渝笑言：「我問佢肯唔肯全裸嘅時候，佢Dead-Air咗！呢套戲有好多大膽場面！床戲、啜戲，仲有全裸。」蔡淇俊續說：「全裸係後面，有PatPat嘅。為咗套戲，要臨急抱佛腳，操返Fit，又要節食，所以好大犧牲㗎。」