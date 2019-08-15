【逃犯條例】楊埕斥示威者機場阻旅客離譜　質疑點解破壞自己地方

香港特區政府月前擬修訂逃犯條例而惹起大批市民的不滿，引發了連串的反修例行動，包括大型的遊行、示威和抗議等，並向政府提出了五大訴求，警方與示威者更已多次爆發了流血衝突。然而特首林鄭月娥至今仍未有任何實際回應，示威者的抗爭依然繼續。很多藝人在這段敏感時期都未有發聲表達，但亦有不少藝人於社交網上公開表態講明立場，楊埕就是其中之一。有翻版張栢芝之稱的楊埕 (Sabrina) 呢日就於她的ig story鬧爆示威者。

楊埕呢日於她的ig story斥示威者離晒大譜。(ig@yeungchinggg.sabrina圖片)

Sabrina於她的ig story post了一張示威者日前在香港國際機場客運大樓阻擋旅客的圖片，圖中有字句寫住：「旅客苦心：擋旅客無助運動，豈不是他們利用了你們的活動；青年無奈：我們已沒未來」Sabrina則於該圖上寫了四個大字：「離晒大譜」來斥責示威者阻礙旅客的行為。而另一輯圖就是她引用了倪匡著作的政治預言，並加上她自己的睇法，寫住：「做人麻煩聰明一點，破壞自己地方是什麼一回事？現在面臨金融風暴，對得起父母兒女嗎？政件 (見) 不是問題，而不是破壞害人。」

楊埕斥示責威者阻播旅客。(ig@yeungchinggg.sabrina截圖)

Sabrina曾參選2014年度香港小姐，期間因前公司合約問題退選。翌年她代表香港到日本東京參選2015年國際小姐。她於2016年入讀中央戲劇學院，並於2017年簽約為無綫電視基本藝人合約藝員。今年就投資了六位數字開設個人公關製作公司，有傳她背後有黃百鳴撐腰，曾與黃百鳴同車上廣州，她今年舉行26歲生日會時，黃百鳴亦有到賀。

楊埕話：「政件 (見) 不是問題，而不是破壞害人。」(ig@yeungchinggg.sabrina圖片)

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