【逃犯條例】楊卓娜社交平台稱不割蓆　高呼：我們都是中國人！

近來因政府修訂《逃犯條例》引起爭議，社會上有不同聲音，也引了連串反修例的的示威和遊行等，警方和示威者更多次爆發流血衝突。而藝人的取態也成了網民關注的話題，有些藝人就避免在這敏感時期表態，但也有藝人在社交平台表明立場，引來網民不同的評價。昨晚（14日），藝人楊怡的的家姐楊卓娜就分別在多個社交平台發文抒發感受。

楊卓娜昨晚在多個社交平台上載了這張圖片。（Instagram@lennayeung）

對近日的衝突事件，身為媽媽的楊卓娜也有感受。她在多個社交平台包括Instagram﹑Facebook和微博貼上同一張圖片和發文，楊卓娜寫道︰「心念可以係一劑良藥！亦可以係一劑毒藥！唯有轉念，是我們唯一的救贖！由今天開始，讓我們一起努力發放正念，正能量！在我們所有的平台分享開心快樂，充滿愛和鼓勵的人和事！（請大家幫忙share）」，並標記了「發放正能量」﹑「和諧共融」﹑「重建美麗香港」和「黃藍是一家」等標籤。

楊卓娜是楊怡的家姐。（Instagram@lennayeung）

同時，楊卓娜也留言寫道︰「作為一個公眾人物，我們要為自己的言行負責！一言一行都影響著社會！我一直以來只想把正面的思想同各界分享！正因爲社會動盪！我們更應注意言行措辭！我希望各位能明白我的用心，發揮我們小小的力量，一起發放正能量，無論什麼穿著什麼顔色，位於哪裡，我們都是中國人，炎黃子孫！放下紛爭！一起轉念！」​​​​和「我一人的能力很有限！所以希望籍著不同平台，呼籲大家：揭（竭）盡所能，讓負面情緒和仇恨不要擴散！一人一分力，保持正能量！共同守護我們的家園！」，而她又再回覆微博網民的評論，寫道「不論你認不認同！我們都是中國人！中華兒女！」。

楊卓娜在微博的發文。（微博截圖@楊卓娜Lenna_Yeung）

對於楊卓娜的發文，在微博得到不少網民的認同和讚好，紛紛留言支持，更表示「第一個支持你！」等等。而在IG又有網民留言：「係微博認自己係中國人，係（喺）IG又不割席不分家，偽人，大灣區等緊你。」

點擊下圖逐格睇網民對楊卓娜的留言，以及楊卓娜的靚相：