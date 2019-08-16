洪欣14年後再度拍戲　《功夫拉麵》古裝造型網友力讚：又變女神了

張丹峰去年開始與經理人畢瀅傳緋聞，受到不少網友指責，之後他與太太洪欣都甚少公開露面。今年五月，畢瀅辭職後，事件才告一段落，其後兩人才不時被影到出雙入對的畫面，似乎生活已回復平靜。

洪欣與張丹峰於2009年結婚，2014年洪欣誕下女兒張晞彤，其後甚少參與戲劇演出，一心照顧子女。

今日（15日），洪欣在微博上載一條短片，片中的髮型師正在為她調整髮型。她妝容精緻，畫著黑色的上下眼線，尾部上翹，略帶煙熏妝的感覺，邪魅凌厲，亦正亦邪，加上一襲古裝白衫，頗有仙風道骨之感，令觀眾對她的角色好奇又期待。雖然已經年近50，但洪欣的皮膚依然白皙光滑，氣質不減當年，美艷之中又多了幾分韻味。

女兒彤彤也在洪欣的身邊，一邊玩媽媽的長辮，一邊與媽媽聊天。（微博截圖）

據悉，洪欣正在拍攝的是電影《功夫拉麵》，以內地西北社會為背景、絲綢之路、蘭州拉麵等文化元素為特色，集傳奇、武俠、愛情於一體的西部英雄故事，男主角是內地實力派演員王勁松。

內地資深演員王勁松。（微博@演員王勁松）

14年後再演電影 《深宮諜影》後再拍古裝

今次是洪欣繼電影《隻眼開隻眼閉》（2005）之後，時隔14年再度回歸大銀幕，也是相隔7年再度出演古裝，對上一次是鄭嘉穎、甘婷婷主演的內地劇集《深宮諜影》（2012）。而因傳聞影響，張丹峰的事業也受到牽連，新劇角色被人頂替，演藝道路受阻，時至今日仍未有拍戲或者出席公開活動的消息。