【逃犯條例】尹鈞相等韓星撐示威　內地網民：管好自己國家的事吧

反對《逃犯條例》風波至今依然持續，中、港、台三地藝人各抒己見，表示支持或反對示威者的行動，而韓國亦有藝人表態力撐香港示威者，《巴黎戀人》、《戀人》等韓劇女主角金諪恩（又譯：金晶恩、金廷恩）和參演《W-兩個世界》的資深演員金義聖均有在Instagram發文支持香港示威者，《逆賊：偷百姓的盜賊》、《先熱情地打掃吧》男主角尹鈞相亦有讚好支持香港示威者的帖文，因而引來不少內地網民留言批評。

韓星金義聖和金諪恩均透過Instagram支持香港示威者。（Viu《K1頭條》提供，視覺中國）

尹鈞相雖然沒有明言支持示威，但有點讚金義成所分享的香港遊行相片。（IG/@yunkyunsang）

金諪恩2016年與圈外人結婚，並穿梭香港、首爾兩地生活和工作。6月16日示威遊行當日，金諪恩發布遊行影片，並稱：「入夜後，身穿黑衣的香港市民仍繼續和平示威。我還在那兒看到了很多小學生，祈禱不再有傷亡。」而金義聖自6月修例風波爆發後，三度發文支持香港示威者，明言：「我們注視着你，為你祈禱。」、「你不是孤獨的，我們支持你」、「我為你們驕傲。」而尹鈞相更讚好今日金義聖發布的支持香港示威者圖片，雖然沒有留言表明立場，尹鈞相仍被視為支持香港示威者。

今日，金義聖發布香港遊行相片，尹鈞相讚好支持。（IG/@lunatheboy）

韓星支持示威言論逐格睇

不少香港網民留言感謝三人，卻同時引發內地網民不滿，在尹鈞相和金義聖的Instagram留言批評：「你們管好自己國家的事好嗎？少來管我們家務事，跟你沒關係」、「中國內政要你操心呢？」、「對你太失望了！再見！」，更有人稱：「希望朝鮮早日統一韓國」直至截稿前，尹鈞相沒有回應內地網民評論，亦沒有收回讚好。

大批內地網民批評尹鈞相撐示威。（IG/@yunkyunsang）

有網民甚至明言希望朝鮮（北韓）早日統一韓國。（IG/@yunkyunsang）

直至截稿前，尹鈞相等人均未收回發文和讚好，亦未有回應香港和內地網民言論。（視覺中國）

尹鈞相、金諪恩及金義聖簡介