台女星不幸小產　拍片紀錄流產過程極悲痛！　

台灣女星Janet（謝怡芬）日前透露歷經流產，懷了快3個月的第2胎就這麼失去了，她難過地說：「已經可以看到形狀了！」近日她接受媒體訪問時，還原流產情況，表示當時錄影錄到一半覺得身體不舒服，忍痛縮宮一個小時候，到廁所「用手拔出來」。

Janet的兒子原本會多添一位弟妹，可惜Janet日前不幸流產。（IG@janetagram）

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據《ETtoday》報導，Janet發現懷孕後，本想給媽媽一個驚喜，假裝要看Egan醫生順便做檢查，當做完超音波發現有Baby時，媽媽開心到眼眶泛紅，就連老公與Egan都很開心，豈料下一秒醫生卻說，胚胎已2周沒心跳，讓所有人心情彷彿從天堂掉到地獄，樂觀的Janet反而安慰起媽媽：「我看着媽媽說『So so sorry』，反而是她安慰我，『因為不健康所以沒留下，不要擔心我』。」

報導中更表示，隨後醫生表示若兩週後胚胎沒自然拍出再赴診，當中剛好有一天她在錄節目，在休息室發現宮縮痛到冒冷汗，她一直忍到中午吃飯跑到廁所流掉，她回想：「排出來的瞬間非常明顯，還卡住，需要用手拔出來。」因老公在國外，她則用手機錄影記錄胚胎，最後含淚將胚胎隨着馬桶送走。

對此，Janet相當堅強，她表示：「不要可憐我，我的確是懷孕又流掉，但這代表Hope（希望），在這年紀知道自己還可以懷孕，有機會再生小孩，已經是很棒的事。」

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