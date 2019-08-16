【早霸王】男聽眾向男友人表白　森美播《我真的受傷了》收尾

由森美、小儀同Marco主持嘅《早霸王》「你知道唔知道有人掛住你」環節，經常發掘出既驚又喜嘅愛情故事，男男戀「阿希事件」更可以話係經典之一。而今個星期phone in嘅男聽眾阿堅，佢話好想同中學識到而家嘅男仔表白！到底今次能唔能夠超越阿希呢？

男聽眾想向男性朋友表白，男男戀到底成唔成功？

阿堅透露不時都會同心儀對象一齊跑步，但甚少作其他交流。「有時返工喺地鐵撞到，最近傾多咗電視劇同咸濕嘢。」他又表示去年同心儀對象各自公開性取向之後，曾經喺一次跑步嘅時候，遭對方突然表白。「佢突然話『不如你做我男朋友』，當時我抗拒咗，因為自己未拍過拖，所以有少少驚。」

重點係對方之前曾經示愛！

電話接通表白對象阿淵之後，森美按例都要問一問佢嘅感情狀態，得知佢係單身後，開始提示有人暗戀佢並且想喺大氣電波中表白，心水清嘅阿淵好快就話「我應該知係邊個」，仲話「都幾shock佢會打上嚟節目」雙方電話接通後，阿堅先係問阿淵鍾唔鍾意呢個驚喜，之後話：「中學時期有時坐喺你旁邊，無聊就摺啲玫瑰花，呢個純真希望以後可以作一個發展，你介唔介意成為我嘅男朋友呢？」經過一輪沉默之後，阿淵就話：「好多謝你，但係……我要再諗一諗。」唉，成件事就有如森美所講「喺歡笑中開始，喺暗淡中完結」再配埋張學友嘅《我真的受傷了》真係好應景。