Jackson王嘉爾披國旗自稱「Chinaman」　呢個詞有種族歧視之意？

韓國男團GOT7的香港成員Jackson王嘉爾，早前在微博轉發由央視新聞所發起的「#五星紅旗有14億護旗手#」活動後，引起網民關注。月前他與GOT7隊友到南美舉辦巡迴演唱會時，Jackson更在台上披上中國國旗，並高呼「Call me China man」，愛國舉動獲內地網民激讚。但其實「Chinaman」一詞似乎帶有貶義，屬於種族歧視的用詞，Jackson藉此詞表達自己的愛國之情，並不恰當。

Jackson日前在微博撑護旗手活動，惹來香港粉絲的不滿。（微博/@王嘉爾截圖）

Jackson上個月隨GOT7到智利舉行演唱會時，期間有粉絲遞上中國五星紅旗，他隨即將國旗披上身並高呼「Call me China man」，更拿着國旗在台上興奮跳躍，氣氛非常高漲。內地網民紛紛留言大讚Jackson的愛國舉動：「一瞬間淚目」、「他很開心很自豪自己中國人的身份」。

王嘉爾在智利演唱會上披着國旗的照片再被內地網民翻出，歌頌他的愛國行為。（微博/@C-1_）

翻查資料，「Chinaman」原本只是一個中性詞，指代「中國人」，與「Irishman（愛爾蘭人）、「Englishman（英國人）」用法無異。直至19世紀才開始帶有貶義，當時很多中國人到美國西部工作，但清朝政治腐敗，在西方謀生的華人被看不起，飽受歧視和排斥，西方人以「Chinaman（中國佬）」來嘲諷中國人，是對中國人的蔑稱。現時「Chinaman」已經很少被運用，但與「Chink」、「Zina」等詞同樣帶有種族歧視，在英文中就像黑人被稱作「Nigger（黑鬼）」一樣，含有強烈的貶義色彩。

2014年，Jackson以首個「港人韓星」的身份在韓國出道。（IG/@jacksonwang852g7）

Jackson在2014年以首個港人韓星的身份在韓國出道，初出道時經常強調自己香港人的身份。不過隨着他積極開拓內地市場，Jackson不時自稱「來自中國」，而自從他自稱護旗手後，更令不少香港粉絲反感，甚示有網民發起「接機」活動。今次Jackson自稱「Chinaman」原意是表達愛國，但用錯詞分分鐘會惹來爭議。

GOT7本月底舉行的香港演唱會宣布延期。（FB/@GOT7Official）