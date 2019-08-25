姚子羚感激知己胡定欣：我同佢講呢一生最開心就係識到妳

姚子羚（Elaine） 甜美和柔弱的形象深得觀眾和一眾網民喜愛，其實她內心是一個比男生更男生的女藝人。網民取笑她做「表哥」，Elaine大方得體與眾同樂一起討論，另外她在「開黃腔」方面是非常自然，出口成「黃」，這方面當之無愧的達人。不得不提今年在她身上發生的愛情重創，她比大眾所想像中更堅強，不退縮勇於面對傳媒的提問。愛情受到重創時刻，她說：「我從來都比較想要一段簡單嘅愛情。」然而可能愛情同友情，子羚會選擇愛情，因為佢特別提到同胡定欣拍攝《包青天之再起風雲》中相處嘅兩個月。

想比起愛情，這一刻的姚子羚很享受友情，特別和胡定欣這位好朋友，訪問中姚子羚說得最多的就是她，姚子羚表示此劇特地飛到橫店拍攝了兩個月的時間，這段時間只能留在橫店拍攝並不能回港做私人的事情，興幸有好姊妹胡定欣參與這劇集，令到Elaine拍攝期間時間過得十分愉快。「其實我哋都好了解對方，所以冇鬧交出現過，我咃經常都收工去睇戲，搵地方去玩，又會煲下湯，所以拍攝呢兩個月真係好開心。」在劇中亦刻意安排了一場打鬥戲讓二人首次對打，這場戲令Elaine印象深刻，劇中更有一場戲令她相當感動：「其實同定欣合作反而令到我更加容易投入角色，我好記得有一場戲，佢發現咗一啲事，然後我同佢講我呢一生最開心就係識到妳。講完之後大家嘅情感同淚水已經湧現出嚟。」

Elaine笑言在橫店定欣會經常煲湯。（葉志明攝）

經歷愛情重傷

今年5月Elaine被傳媒爆出同夜場老闆Raymond拍拖，一開始因為報導偏額，將姚子羚塑造成第三者，令她冠上「小三」之名，期間Elaine已公開澄清，經過三個月的沉澱：「其實唔開心一定會有，但係我控制唔到別人，我只能控制自己，我要解釋都解釋咗，係呢件事我都唔想再多解釋，我唔解釋一定有我原因，我唔會選擇逃避，識姚子羚嘅人一定知道姚子羚係乜人。絕對相信我為人，身邊朋友都知道，所以有時候唔解釋，解釋再多會變成事非，倒不如唔好解釋。」

Elaine透露胡定欣與她對打毫不留情。（葉志明攝）

堅毅不屈 豪爽性格先係真正嘅姚子羚！



甜美和柔弱的形象，相信是Elaine給大部份人的感覺是這樣。其實剛好相反，可能平時要接觸Elaine真實的一面對大家來說一件困難的事，但經過記者多年與她採訪和交談，其實Elaine是一個率直，大癲大肺的一個女生，並不是會向男生撒嬌來賺取好感。面對這次感情問題的處理，Elaine並沒有用閃閃縮縮的態度回避，她笑言認識她的人常取笑她是男人：「好似冇人相信，但我從來唔介意畀人知道我係一個好直好爽嘅女仔，我點解要扮到我好嬌柔咁樣呢。其實我又唔係，欣賞我嘅人就會欣賞我。」

Elaine在這段時間很感謝身邊「胡說八道」在身邊關心她。（葉志明攝）

渴望簡單愛情



Elaine以往的愛情經歷也是跟圈外人拍拖，入行多年從沒有嘗試過男藝人交往，令人聯想是否她的擇偶要求首先絕對不是在娛樂圈工作的人。Elanie解釋不是刻意要這樣做：「我從來都比較想要簡單嘅愛情，兩個人最緊要信任同尊重，好多每樣唔同事加埋先會成就到一件事。不過以往都唔係圈內男仔，但我冇特別話揀係唔係呢行，只係咁啱識到。可能拍戲時候我只會諗到係我工作伙伴，冇諗過現實都會投入，返到公司就做返工要做嘅事。」

目標劍指視后

Elaine入行17年，已經成為TVB的一線小花。多年來TVB無數藝人會跳出自己的安穩圈子出去闖一闖，追求另一個目標同時並不一定會成功，但有勇氣是值得一讚。在戲劇世界可以令人增添更多色彩是無可置疑，然而相信Elaine除了賺到人氣，金錢，她最感恩一定是賺到「胡說八道」一段美好的友誼。好姐妹李施嬅離開TVB後拍攝過外國劇集，迴響很大成為人生的代表作，衝出亞洲。「其實我都想有日被肯定，我姚子羚能夠有代表作，我會向視后目標更努力，都希望，會努力。」

劇中子羚與譚俊彥飾演情侶，最後更成為夫婦。

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