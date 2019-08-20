盧宛茵爆被男藝人當眾奚落：我即刻打俾監製話辭演

盧宛茵首個舉辦楝篤笑騷《盧師動爐Madam Show》，昨晚（19日）於旺角麥花臣舉行。縱環演藝圈超過40年的Madam Lo，在台上爆出在20多年前，曾遭受到一位男演員白眼，說起此事時心仍激動：「當時個位男演員飾演我老公，我哋拍完一個場口之後，我哋兩個一齊睇play Back，之後導演都話ok，去演下一場，當時呢位男演員就指住我，同導演話我做戲冇表情，又冇反應唔知喺度做乜，要求導演要我再拍過，嗰一刻全場靜晒，我冇畀任何反應，當時有個場務口都震埋問我補唔補拍，於是我走咗出廠打畀監製同佢講：『算啦，又唔係多過20集，你咪寫我移民咗就算囉，我真係唔想再拍落去』，之後監製挽留我，要我繼續拍埋落去，最後都完成咗。」此時，台下觀眾不斷大叫開名，Madam Lo即時打趣話：「好多嘢都唔記得晒。」

盧宛茵在棟篤笑上除了扮徐小鳯亦扮Lady gaga。（陳順禎攝）

完Show後，Madam Lo接受《香港01》訪問時，提及遭人白眼一事回應話：「其實佢仲喺呢圈度，我一向同佢都冇聯絡，呢件事的而且個係真事，宜家自己又覺得冇乜所謂嘅，其實有時自己又會喺度諗，如果嗰個係阿姐（汪明荃）佢又會唔會夠膽講呢？如果佢真係夠膽講，咁佢又真係夠沙膽。」（見到面會打招呼？）Madam La續說：「宜家大家都真係冇乜點撞到。」（介唔介意再合作？）Madam La坦言：「應該唔會合作。」

棟篤笑當然有爆料環節啦。（陳順禎攝）

雖然盧宛茵沒有指名道姓，不過亦留下不少蛛絲馬跡，分別是20年前作品，男演員飾演她的老公，那位男演員還在圈中活躍，翻查盧宛茵作品，２０年前有幾部作品符合以上條件，分別是９９年《命轉情真》00年《緣份無邊界》《創世紀 II天地豪情》《雷霆第一關》，當中只有許紹雄、劉紹銘當過盧宛茵老公，不過Madam Lo在棟篤笑上表示是２０多年前，時間可以是２０年或者２９年前，所以都是推測，但最尾盧宛茵亦有一個疑似最後綫索留下，就是她回應的時候，表示那位不禮貌的男演員，未必夠膽鬧汪阿姐，為何會以汪阿姐做例子呢？而無獨有偶《雷霆第一關》就是有汪阿姐當第一女主角，莫非.....不過大家都只能靠估，因為Madam Lo只給大家想像，不會公開答案。

不少圈中好友亦有前來睇盧宛茵talk show》