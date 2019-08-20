黎瑞恩發文反暴力：不希望再看到家人朋友之間互相傷害

香港特區政府月前擬修訂逃犯條例而惹起大批市民的不滿，引發了連串的反修例行動，包括大型的遊行、示威和抗議等，並向政府提出了五大訴求，然而特首林鄭月娥至今仍未有任何實際回應，示威者的抗爭依然繼續，期間警方與示威者更已多次爆發了流血衝突。有人撐警嚴正執法鬧爆示威者是暴徙，亦有人質疑警察濫權過分使用暴力。昨日黎瑞恩 (Vivian) 就於她的facebook出post，表明她反對暴力的立場。

黎瑞恩表明自己反暴力。(黎瑞恩fb圖片)

Vivian發文表示：「呢段時間香港發生好多事，唔單止社會出現咗好多分裂聲音，喺我呢度亦出現咗好多意見不同嘅朋友，有唾罵我嘅，甚至咀咒我嘅，我係完全不畏懼亦不會畏縮。但我好感恩有好多大家睇法聲音唔一致嘅Fans及朋友，雖然大家所感受嘅嘢完全背道而馳，大家理論嘅時候還是好努力保護及維護我，我係好感動，好想多謝一直真正愛錫及了解我嘅歌迷及朋友。」

佢話佢不畏懼不畏縮。(黎瑞恩fb圖片)

「我唔係要大家跟我嘅聲音相同，大家可以有不同感受及意見，我係絕對接受，只係不希望再看到家人之間、朋友之間，互相傷害或反目。大家同坐一條船，都希望風平浪靜，我相信任何聲音嘅朋友都係想香港好，都係為咗守護下一代嘅未來，希望大家可以理性爭取及表達，反對暴力，及對警署、社會設施嘅破壞，我會繼續努力做好本份及工作，希望香港也一齊加油！」

佢認為大家可以有不同感受及意見。(黎瑞恩fb圖片)

Vivian早前曾就浸大學生會會長方仲賢早前購買觀星筆被警方拘捕一事，於facebook發文表示：「為確證雷射筆之安全可靠，試吓射完佢雙眼，通過安全標準嘅話，要求警方要立即放人兼道歉！」被網民質疑她撐警而紛紛留言鬧爆她，她亦有回應網民，甚至有她的粉絲揚言,要扑爛她的CD，而她之後也刪了post。

點擊下圖逐格睇Vivian喺fb出嘅post，以及佢嘅靚相：