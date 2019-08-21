【多圖】33個爆肌歐巴競選韓國先生　仲有個神似BTS成員Jin？

每年暑假舉行的香港小姐競選現已進入半直路階段，將在下月8日舉行決賽，這邊廂美女如芸，另一邊廂韓國亦正如火如荼地舉行「選美」競賽，不過選的是國際韓國先生，根據其官方Instagram的介紹文字，國際韓國先生競賽是韓國最初以及唯一選拔韓國美男的競賽，是為韓國小姐的男子版本。
本年度韓國先生共有33名「歐巴」入圍，這些歐巴不單有各式各類的風格，可愛、型格、陽光、運動型等，即使各花入各眼，33個中都總有一個符合您要求；另外，每一位歐巴身型都Fit爆，位位都有強而有力的臂彎、壯闊的胸膛、朱古力般的六嚿腹肌，讓小編為大家精選三位尤為突出的歐巴！
김현중（Kim Hyeon Joong）
年齡 : 滿24歲
身高：182cm
體重：73kg
家鄉：首爾
職業：廣告模特兒
Kim Hyeon Joong與FT Island的忙內兼鼓手敏煥有幾分相像。（Instagram／@misterinternationalkorea）
김예현（Kim Ye Hyun）
年齡：26
身高：174cm
體重：72kg
家鄉：釜山
職業：劍擊教練、健身教練
Kim Ye Hyun有點像運動型的韓國演員朴炯植。（Instagram／@misterinternationalkorea）
조재영（Cho Jae Young）
年齡：27
身高：177cm
體重：75kg
家鄉：首爾
職業：文員
Cho Jae Young的眼睛大大，大概是他的特色。（Instagram／@misterinternationalkorea）
김봉경（Kim Bong Kyung）
年齡：30
身高：184cm
體重：81kg
家鄉：釜山
職業：牙醫
Kim Bong Kyung看上去較為成熟，不太喜好小鮮肉的女生之選。（Instagram／@misterinternationalkorea）
김범준（Kim Beom Jun）
年齡：28
身高：177cm
體重：74kg
家鄉：江陵
職業：廣告模特兒
Kim Beom Jun可說是童顏，看上去只有20歲；與防彈少年團的大哥Jin有幾分相像！（Instagram／@misterinternationalkorea）
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