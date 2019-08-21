【多圖】33個爆肌歐巴競選韓國先生　仲有個神似BTS成員Jin？

每年暑假舉行的香港小姐競選現已進入半直路階段，將在下月8日舉行決賽，這邊廂美女如芸，另一邊廂韓國亦正如火如荼地舉行「選美」競賽，不過選的是國際韓國先生，根據其官方Instagram的介紹文字，國際韓國先生競賽是韓國最初以及唯一選拔韓國美男的競賽，是為韓國小姐的男子版本。

本年度韓國先生共有33名「歐巴」入圍，這些歐巴不單有各式各類的風格，可愛、型格、陽光、運動型等，即使各花入各眼，33個中都總有一個符合您要求；另外，每一位歐巴身型都Fit爆，位位都有強而有力的臂彎、壯闊的胸膛、朱古力般的六嚿腹肌，讓小編為大家精選三位尤為突出的歐巴！