內地「四大流量明星」得鹿晗未轉型　自認「新人」網友唔買帳

男星吳亦凡（Kris）、鹿晗、楊洋、李易峰是內地頂級「四大流量」，不過娛樂圈更新換代的速度非常之快，後起之秀不停彈起，競爭相當激烈，而曾經的幾位流量小生也逐漸跳出「流量」定義，在自己的專業領域提升。

Kris於2012年以韓國男團EXO出道，擔任隊長、主Rapper以及門面。2014年解約回國發展，出演了首套電影《有一個地方只有我們知道》，不過觀眾對其演技卻有所爭議。儘管如此，Kris在電影方面的資源都不錯，先後出演了不少著名導演包括馮小剛執導的《老炮兒》、周星馳執導的《美人魚》、徐克執導的《西遊·降魔篇》等，以及參演荷里活電影。雖然他的電影作品未有太大呼聲，不過Kris在音樂方面卻為人稱道，事實上他也將大部分的精力放在音樂上，2017年更受邀第59屆格林美頒獎典禮，在綜藝節目《中國新說唱》（原名：《中國有嘻哈》）系列的表現不俗，同年發行的個人先導EP《6》，預售僅9小時突破百萬，成為史上最快突破百萬的專輯，共創7項紀錄。

回國發展後，Kris在音樂事業上有很大的進展同突破。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

此外，Kris的時尚造詣也很高，2015年便受Vogue China的邀請，出席有「時尚奧斯卡」之稱的Met Gala，2016年成為亞洲首位受品牌（Burberry）邀請在倫敦時裝周行騷並領銜謝幕的男藝人。到2017年，Kris已經成為一線五大女刊及五大男刊大滿貫的首位藝人。

Kris在時尚雜誌封面佔據多個「首位」。（微博@CoverFigaroX ）

+ 3 + 2

李易峰2007年參加選秀節目《加油！好男兒》入行，最初因長相似黃宗澤而受到矚目，是影、視、歌三棲藝人，雖然以歌手出道，不過他在音樂方面發展平平，之後多數時間放在影視作品上，但演技也一直飽受詬病。儘管一直被質疑，不過李易峰也逐漸在提升演技，2016年與周冬雨主演的劇集《麻雀》獲得不少好評，去年的電影《動物世界》可謂是他的轉型之作，口碑良好之餘，很多觀眾對其演技給予肯定，跳出「只有人氣，沒有作品」的流量圈。

李易峰參加選秀時因似黃宗澤而受到矚目。（微博@李易峰全球後援）

+ 3 + 2

舞蹈系畢業的楊洋是四人中年紀最小的一位，2008年因出演劇集《紅樓夢》中成年「賈寶玉」一角而嶄露頭角。楊洋外表俊朗，氣質清澈溫潤，扮相宜古宜今，既能適應現代風格，又有古典優雅的氣質，因此人氣高企。儘管出演的多數是偶像劇，但楊洋的演技一直備受肯定，予人陽光帥氣的感覺，不過算不上型男。而去年，楊洋開始轉型，開拓了另一條戲路，出演電視劇《特殊榮耀》，飾演一位軍人，更換上寸頭，由花美男轉變為硬漢形象，鐵血男兒，英姿颯爽，令觀眾們備受期待。

剪了寸頭的楊洋比起以前多了幾分成熟同陽剛之氣。（微博@楊洋資訊站）

+ 4 + 3 + 2

與Kris一樣，鹿晗也是2014年與SM公司解約後回國發展，人氣長期居高不下，同樣也是影、視、歌三棲藝人，但卻是四人中唯一一位沒有轉型成功的流量明星。雖然他回國後陸續有推出音樂作品，但這方面的成就並不突出。而由他出演的影視作品來看，口碑都不算好，演技也飽受詬病，所以被定義為「偶像明星」。時尚方面，他的資源也不錯，同樣曾經登上一線五大女刊，綜藝方面，是《奔跑吧》的常駐嘉賓，儘管對比剛剛回國時，人氣有所下跌，負面聲音逐漸增多，但依然擁有眾多粉絲。

鹿晗是四位流量小生中，尚未成功轉型的一位。（微博@鹿晗工作室）

不過，最近鹿晗與舒淇主演的電影《上海堡壘》遭遇滑鐵盧，最初被看好，然而上映後負評不斷，他與導演也紛紛向大眾致歉，表示接受所有的批評與鼓勵，對於大家的不滿，他曾在節目《今日影評．明星評電影》 中回應，稱自己也在逐漸地轉型：「作為一個新人，大家還是多體諒體諒我」，並希望大家給予時間進步：「這個進步的過程，不着急，慢慢來，大家總有一天會看到我的好」。

鹿晗稱自己是「新人」，希望大家多體諒。（視頻截圖）

但網友對於鹿晗的一番言論並不買帳，認為他已經出道7年，參演過不少電影，卻還要以「新人」定義自己，實在有些滑稽。亦有多年粉絲對其表示失望，道出他根本沒有好好挑選資源，敗光好感度，也有網友稱他剛剛回國時也說「慢慢來」，更有網友指責他疑似在拍戲期間不努力研究劇本，揣摩台詞，在導演一講「卡」的時候便拿手機看球賽等。

因此有網友總結，大家對鹿晗的意見就是：看不到努力，沒有事業心，用「新人」為自己開脫，所以在快速更迭的時代中，鹿晗並未好似其他三人成功轉型，找到自己的方向，甚至似乎停滯不前。

有粉絲對鹿晗表示失望，網友也總結出鹿晗的心態。（微博截圖）