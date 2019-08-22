大肚黃子菲未與楊政龍註冊　直言有共識組織大家庭：生3、4個

現年27歲的KOL黃子菲（Ava）在周三（21日）以嘉賓身份出席跳蚤市場開幕，她早前就在IG宣布自己懷有身孕，而BB的爸爸就是英皇集團老闆楊受成的33歲細仔楊政龍（Alex）。至於為何Ava粗身大細都要到活動撐場，事關她表示自己也有在該市場租「格仔」賣不同的產品如保健產品，現在快做媽媽就賣埋BB衫，實行同BB一齊做「生招牌」，她更話：「遲啲叫埋BB做model！」

Ava笑言現在要處理好多事情，例如到哪間醫院生BB等等，未有時間計劃婚禮詳情，要等BB出世先。（葉志明攝）

對於外界關心的話題，例如懷孕幾多周和BB的性別，Ava就暫時想保持神祕。她坦言當初知道有小生命的降臨時，都覺得好surprise，她說：「我哋都估唔到會有BB。但因為我覺得呢件係一件開心嘅事，所以值得分享嘅，同埋大家都係好開心嘅。」

Ava話BB出世後自己都會想繼續工作，除非再生多個！（葉志明攝）

Ava又自爆在懷孕初期的妊娠反應比較大，她說：「頭三個月比較嚴重，我係已經比平常人好㗎啦，我係嘔唔出嘅，但係我係咁作嘔，要瞓好多覺啊，脾氣啦、同埋自己情緒都會差好多。而家過咗呢三個月啦，就開心好多，可以出到嚟見大家。（另一半有冇陪你多啲啊？）會啊，成日都陪我㗎，基本上佢一唔使做嘢佢就會陪我㗎。」，看來Alex超錫Ava！被問到二人會否快將註冊結婚，Ava說：「要生完BB先。」Ava又爆自己好鍾意小朋友，笑說：「我哋（跟Alex）嘅目標係生3、4個。」她又笑言Alex的爸爸媽媽都好照顧她，「佢哋好緊張㗎，（會唔會煲下補品畀你飲？）有啊，有燕窩飲㗎成日都。（日日都有？）又唔可以飲太多嘅！」真係好幸福！

Ava話自從懷孕後，都減少了工作。 (IG圖片/@avaw)

Ava言談間對於小生命即將降臨顯得非常喜悅，她說自己好鍾意小朋友。（IG圖片/@avaw）