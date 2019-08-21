張彥博為音樂夢不惜延遲置業：將所有積蓄都拎出嚟做新歌

張彥博周三（21日）舉行More演員會的記者會，分享了當下的心情：「心情其實有啲緊張，相隔唔夠一年再開Show，但我自己就希望每一年都見到大家、畀大家睇到我有進步。」張彥博又為演唱會特意操練身材，從他裸上半身拍攝演唱會海報就不難看出下了不少苦功：「一隻白切雞好難晒黑自己，又做好多健身，希望畀大家見到新嘅我。」

羅天宇、何廣沛、郭子豪、馬貫東亦以好兄弟身份到記者會撐場。（陳順禎攝）

《跳躍生命線》的好兄弟羅天宇、何廣沛、郭子豪亦直接到場支持，除了給予健身方面的建議，問到四人會否為演唱會準備特別的演出，張彥博笑說：「我唔洗同佢哋夾㗎喇，佢哋不嬲都騎劫我演唱會；同埋佢哋自由出入加嘛，指住自己就行得入去。」說到兄弟的作用，張彥博說：「最緊要佢哋肯包飛就得喇！有人生日嘅時候飲多咗兩杯就話Double、Double買啊！」

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張彥博又將本來是置業首期的六位數字儲蓄用來打造了三首新歌，接下來亦會到馬來西亞錄歌：「今次好特別，因為之前都係自己一腳踢，自己曲詞編監唱彈，因為平；今次就將所有積蓄都拎出嚟做新歌，因為自己仲有唔少不足，所以希望同唔同音樂人合作提升自己。」