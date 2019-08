【Eye4HK】王喜黃耀明等人齊響應　Fox Nation主播都加入聲援香港

香港特區政府月前擬修訂逃犯條例而惹起市民不滿,引發連串的反修例行動,並向政府提出五大訴求,然而特首林鄭月娥至今仍未有任何實際回應,示威者的抗爭依然持續,期間與警方爆發了多次流血衝突,有少女更疑被警察以布袋彈射擊右眼致盲。曾演出韓國電影《屍殺列車》的韓國資深演員金義聖,亦十分關注有關事件,近日多次在自己的IG及Facebook上發聲,為香港打氣,還post了一張用手遮住右眼的照片,聲援該名受傷少女。

金義聖用手遮住右眼來聲援受傷少女。(IG@lunatheboy圖片)

有網民隨即發起了名為「Eye For Hong Kong Campaign」(簡稱Eye4HK)的運動,讓大家效法金義聖於社交網上post自己遮右眼的照片來表態。香港多位藝人包括王喜、徐天佑、阮民安、黃耀明、鄭敬基、王宗堯以及前DJ詹志文 (Leo) 等亦紛紛響應。徐天佑留言表示:「繼續前行!香港人加油!」王喜與鄭敬基均以英文呼籲大家參與今次的Eye4HK運動,王喜還留言表示:「其實post完個心都震震吓,有啲驚驚地,唔知會唔會有手尾,或者行行吓街被......」。

王喜有份響應Eye4HK。(王喜FB圖片)

阮民安就留言:「我們沒有忘記!」王宗堯就表示:「香港人有免活於恐怖之下的自由。」黃耀明就留言:「不要讓這個殘暴的國家機器將我們變得盲目不仁。Don't be blinded by the brutal reality.」他們都加了hashtag「#Eye4HK #EyeforHK #NoPoliceBrutality #FreeFromFear #DemocracyForHK」。金義聖今日於他的IG story post了一張連Fox Nation新聞主播都有響應他聲援香港的照片。

Fox Nation主播都有響應金義聖。(IG@lunatheboy截圖)

