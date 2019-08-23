【多圖】黃子菲首度曬孕肚上圍豐滿　向網友取媽媽經：多多指教

英皇集團主席楊受成細仔楊政龍（Alex）的KOL女友黃子菲（Ava），上月宣布懷孕喜訊，她更不時在IG與粉絲分享近況。繼早前Post了自己的孕照之後，Ava今日（23日）再以Bra Top上陣，不止首度公開自己的孕肚，上圍亦明顯豐滿了不少！

黃子菲（Ava）上個月在IG宣布懷孕喜訊，網友紛紛送上祝福。（IG@avaw）

Ava上周Post了兩張大肚相，雖然已經見肚，但手腳依然纖瘦。（IG@avaw）

Ava上周在IG Post了兩張大肚相，身穿白色吊帶長裙的她，坐在凳子上，用手摸着隆起的肚子，但她的面部與手腳都依然纖瘦，獲網友大讚長胎不長肉，果然是得天獨厚！今日她再Post了一張孕照，穿上一套黑色內衣的她，披上白色恤衫，對着鏡子自拍，更向各位網友取經：「要學做媽媽真的不簡單，現在每天都學到新知識，媽媽們真的要多多指教。有媽媽們知道bb郁動時間正常應該幾長？我覺得bb不斷滾來滾去，好像都不用休息。」

Ava今日（23日）首度曬出孕肚，上圍明顯豐滿了不少！（IG@avaw）

Ava懷孕前身形十分Fit！（IG@avaw）

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