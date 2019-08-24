添麥菲從美少年變霸氣王子　有望與尊尼特普女兒情侶檔行紅地氈？

法裔美國演員添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）2017年憑電影《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）聲名大噪，及後電影片約不斷，而且都是擔正當男主角。除了正在夏日國際電影節播出的《情迷紐約下雨天》（A Rainy Day in New York）、早前公開預告片的《小婦人》（Little Women），還有《The King》亦於周四（22日）釋出電影海報。

在電影海報中，Timothée儼如一個戰士，盡顯霸氣的一面 。（電影海報）

電影《The King》以莎士比亞經典劇目《亨利五世》（Henry V）為創作藍本，時代背景為1414至1420年間的英國，而Timothée飾演男主角亨利五世，故事講述了他在父王去世後排除萬難、經歷戰爭和混亂後登基為王的故事。為了符合中世紀的年代背景，Timothée不惜剪去標誌性的中長捲髮，換成了Bowl Cut。顏值決定一切，剪了「西瓜頭」的Timothée帥氣絲毫不減，反而蛻去了少年感，看上去變得更為剛強。

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電影《The King》的演員陣容亦十分引人注目，除了有《吸血新世紀》系列男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），還有尊尼特普（Johnny Depp）的20歲女兒Lily-Rose Depp。電影《The King》為今屆威尼斯影展中的「非競賽片單元」電影，並將於9月2日在影展中作全球首映。有傳Timothée與Lily-Rose Depp在拍攝《The King》期間互生好感，而二人亦有望以情侶檔行紅地氈。