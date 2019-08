添麥菲從美少年變霸氣王子　有望與尊尼特普女兒情侶檔行紅地氈？

法裔美國演員添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)2017年憑電影《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)聲名大噪,及後電影片約不斷,而且都是擔正當男主角。除了正在夏日國際電影節播出的《情迷紐約下雨天》(A Rainy Day in New York)、早前公開預告片的《小婦人》(Little Women),還有《The King》亦於周四(22日)釋出電影海報。