【娛樂大家】湯洛雯不怕妹妹遇挫折跌倒：我係一個比較狠嘅家姐

湯洛雯（Roxanne）周二（27日）出席無綫綜藝節目《娛樂大家》錄映，為節目擔任嘉賓。節目中，主持們和嘉賓會大玩遊戲，Roxanne自爆自己在這方面非常遜色，而且從未玩過「狼人」（一種桌上遊戲），這次是第一次接觸，Roxanne笑言：「我唔識㗎，用腦嘅遊戲我係比較差嘅，不過佢哋頭先都幫我做咗個補習班，有一班人特登唔放飯陪我補習。」

Roxanne為遊戲節目《娛樂大家》擔任嘉賓，不過好笑言自己並不是遊戲高手。（葉志明攝）

對於不時有網民期待Roxanne跟舊愛羅天宇（Joey）復合，兩位當事人曾多次回應，日前Roxanne就再在IG發文澄清她跟Joey只是好朋友的關係，現在和將來都不會復合，被問到為何再次否認，她說：「因為我覺得大家好似自從《3日2夜》之後就開始不停有呢種想我哋復合嘅聲音，我唔想大家對我哋有好大嘅期望，所以我就覺得有需要澄清返，都唔想大家再諗，咁我都要有下一段感情㗎嘛。」

Roxanne的好姊妹朱千雪（Tracy）早前舉行婚禮，Roxanne都有飛到峇里島參加婚禮，她透露自己原來一直都好想去當地旅行。（葉志明攝）

另外，Roxanne的妹妹湯樂瑤（Cassandre）在IG也有極高的人氣，不過Roxanne就指妹妹未有入行的打算，她說：「因為佢而家讀緊法律，佢都想做律師，佢而家做嘅工作都係賺吓零用錢，佢又鍾意做KOL，賺吓錢、玩吓。」Roxanne又自言並不是「呵護型」家姐，有時網上的留言可能會好苛刻，她不會特別心痛妹妹，她說：「我做家姐我反而希望佢會跌倒，佢跌過、傷過，就唔會再犯同一個錯，所以我係比較狠嘅一個家姐嚟。」