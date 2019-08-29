【多圖】Chanel Beauty打破傳統框架！　邀請跨性別名模拍廣告

時裝界近年多次與跨性別人士合作，打破傳統框架，讓跨性別模特兒一樣能夠在時裝舞台上發光發亮。繼Victoria Secret早前聘用巴西超模Valentina Sampaio做第一個跨性別 「維密天使」後，再有時裝品牌加入行列，國際品牌Chanel Beauty宣布與25歲的Teddy Quainlivan（Theodora Quinlivan）合作拍廣告，用行動支持跨性別人士。

Chanel Beauty宣布與25歲的Teddy Quainlivan合作。（Instagram：@chanel.beauty）

Teddy Quainlivan成為Chanel Beauty第一個正式跨性別模特兒。（Instagram：@chanel.beauty）

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Teddy Quainlivan小時候覺得以男兒身生活感到很不舒服，終於在16歲時做了變性手術。身高180cm的她擁有精緻的五官，身形比例更是絕頂， 因此由她一踏足時裝界已經成為炙手可熱的寵兒，走過多個知名品牌如Monse、Caroline Herrera、Jason Wu、Jeremy Scott等的時裝騷，但卻從來沒有被人懷疑過不是女兒身的事實。直到她於2017年接受CNN訪問時「出櫃」，公開自己做過變性手術的事實。她坦言，有很多跨性別人士與自己一樣曾經受過性騷擾、有些甚至受過暴力對待，所以希望能藉自己的力量，保障跨性別者的權益。

身高180cm的她擁有精緻的五官，身形比例更是絕頂， 因此由她一踏足時裝界已經成為炙手可熱的寵兒。（Instagram：@teddy_quinlivan）

她的側面有點似陳凱琳。（Instagram：@teddy_quinlivan）

她的跨性別身份曝光後，人氣和工作更是接踵而來，她於2017年9月開始以跨性別模特兒身份站上時裝周的舞台，更獲得多個品牌支持，除了為Louis Vuitton、Milk Makeup、Redken和Maison Margiela等拍攝廣告，更為Chanel、Gucci及Chloe等多個大牌子行時裝騷。如今更加正式成為Chanel首個跨性別模特兒，Teddy坦言就像人生最大的成就一樣：「 我的一生就像一場戰鬥，從學校一直被欺凌、被同學威脅我說要殺了我，我的父親更在我公開談論被職場性侵犯後打我、罵我。但如今，這一切都值得。 」

Teddy Quainlivan是一個美國模特兒。（Instagram：@teddy_quinlivan）

Teddy Quainlivan在時裝舞台上勁有霸氣。（Instagram：@teddy_quinlivan）

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