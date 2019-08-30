金鐘獎2019：吳宗憲大包圍勁掃綜藝5提名！偷食事件無阻阿翔爭獎

台灣綜藝天王吳宗憲在56歲這年，演藝事業終被全面肯定，手上3個節目全部入圍金鐘，其中兩個甚至「一炮雙響」拿下節目、主持人提名，成了這屆金鐘綜藝類呼聲最高的。此外，71歲的張小燕個人拿下「終身成就獎」，徒兒黃子佼、卜學亮也都攻進「綜藝節目主持人獎」，甚至黃子佼的徒兒Lulu也入圍，小燕家族，在台灣綜藝圈仍擁一席之地。

台灣綜藝圈近年都是吳宗憲、胡瓜和黃子佼3人爭雄，前幾年黃子佼獨占鰲頭，去年，吳、胡分別拿下「益智及實境節目主持人」和「綜藝節目主持人獎」，成了綜藝圈兩根門柱。但今年成績單此消彼長，擁有4個節目的胡瓜僅以棚內節目《歡樂智多星》入圍一項，吳宗憲3節目加主持人竟入圍5項，差一點全壘打，有他的節目全中，根本所向披靡。

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胡瓜去年得獎的《綜藝大集合》是阿翔和謝忻合作的作品，今年在評審期間爆發婚外情，是否影響觀感而全面消失在名單之外？評審主委瞿友寧說，「這我來之前特別問過，完全跟新聞事件無關，否則阿翔不會以別的節目入圍，沒入圍完全是內容上沒有新變化。」阿翔和浩子離開TVBS《食尚玩家》後赴民視另闢戰場《綜藝新時代》，新瓶裝舊酒仍以實力攻進金鐘盛會，一吐被拋棄的怨氣，浩子另外跟乱彈阿翔合作的《台灣金頌》也入圍金鐘。

張小燕、張菲「雙張」分別結束節目後已半退休狀態，由澎恰恰宣布張小燕獲「終身成就獎」，他說，「小燕姐還沒退休，但她對電視圈的貢獻良多，評審多數決定由她出線。」他透露，這次共2男2女被推薦，有資歷很深，也有年輕的，和張小燕同等級的是名男主持人，「不是張菲，但我無法透露。」她從去年結束TVBS《小燕有約》後淡出螢光幕，只在哈林、張清芳等好友聚會上出現，徒弟黃子佼入圍3項，卜學亮1項，「小燕家族」仍很爭氣。

今年綜藝評審共5名，幕前幕後都有，從入圍的綜藝名單來看，浩角翔起的《綜藝新時代》、蕭敬騰和林宥嘉及Lulu搭檔的歌唱節目《聲林之王》、黃子佼和吳姍儒結合科技的益智節目《一呼百應》、楊貴媚和SOAC及張軒睿的外景節目《阮三个》都是新節目，評審鼓勵創新求變的意圖顯著，大家注目的節目該入圍的都入圍了，今年綜藝類，沒有遺珠之憾。

浩角翔起離開TVBS《食尚玩家》後另闢戰場，民視的《綜藝新時代》一舉進攻金鐘戰場，表現搶眼。

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