狂迷為接近偶像乜都做得出　有粉絲經血寫信極恐怖

粉絲和偶像之間的愛是有距離的，但無論是什麼國籍的粉絲都有一個共同願望，就是減少與偶像之間的距離，所以看演唱會選擇花貴價買前排；可是有些粉絲則會選擇購買航班資料、租住同一酒店、追車等不正當行為來追星，卻忽略了這些行為其實已經侵犯了明星的私生活。可能有人會說「食得鹹魚抵得渴」，做明星就要有失去私穩的心理準備！職業使他們活在鏡頭前，可是離開鏡頭他們也只是普通人，就如普通人也會有下班的時刻，但就總是會有私生飯自私地希望窺探明星的生活以滿足自己的私慾，以下將為大家盤點瘋狂粉絲的行為！

防彈少年團（BTS）都試過為逃避粉絲追車而導致車禍事故。（Instagram／@bts_official）

內地「四大小生」之一、人氣很高的王一博最近就被受私生問題的困擾，事緣有黃牛將他的電話號碼販賣給粉絲，粉絲們紛紛致電「求證」，使王一博的電話響個不停。王一博本來還好聲好氣地回應，後來實在無法忍受便在微博上載一張有近二百通未接電話的截圖，並寫道：「別再打我電話，別再用我手機號去登錄軟件，也別再浪費錢買我的號碼。這已經嚴重影響我的生活，請理智愛我，我明天換號碼（你們知道換電話號碼有多麻煩嗎？我是一個最嫌麻煩的人）。」可見私生飯的行為使他困擾。

王一博受粉絲不斷致電騷擾，讓粉絲理智愛他。（微博／@UNIQ王一博）

除了電話號碼，有些私生飯更會到明星的家門外守候，希望可見多見偶像一面；更過份的甚至會非法闖入明星家中。近來美國流行天后Taylor Swift有狂粉試圖闖進她的豪宅，又大言不慚地表示：「我是為了和她結婚而來的。」最終該男子被送往醫院，並需接受心理疾病評估。2016年亦有粉絲狂按Taylor Swift家的門鈴要求見偶像，被拒絕後更一直跟蹤Taylor Swift，及後四度被發現出現在Taylor Swift家附近，令她不堪其擾；最後法院頒發出禁制令，禁止該粉絲再次接近Taylor Swift。

Taylor Swift要用禁制令來限制瘋狂粉絲行為。（Gettyimages）

私生飯的問題在韓國偶像身上尤為常見，Super Junior的宿舍遭粉絲入侵後，發現粉絲將自己內褲和成員的內褲混在一起；有一次成員東海獨自在家時，更曾接到粉絲電話描述他當下的穿著：「歐巴，小熊內褲很可愛嘛！」使他很是驚慌！EXO成員D.O（都暻秀）遭私生飯偷走內褲並放在網路兜售，並寫道：「賣都暻秀的內褲，我在他們宿舍直接拿過來的，很難才拿到的，不相信的話，內褲裡面有幾根毛，可以拿去做檢查。」甚至預告下星期要去偷另一成員吳世勛的內褲，開放予其他粉絲預訂！

有粉絲在盜取EXO成員D.O的內褲後放上網拍賣。（網絡圖片）

如果以上粉絲為接近偶像而做出的行為使人感到驚訝，那麼「寫書書」的行為大概令人喪失言語，試想像有人用血書跟您告白……韓國組合MBLAQ成員李準及FT Island成員李弘基都曾收到樂迷的「示愛血書」，2PM成員玉澤演更曾收到一封由「經血」寫成的「血書」，裡面還附上幾根粉絲的陰毛，信中寫道：「你的生命中不能沒有我。」光想像就讓人覺得毛骨悚然！

光是「血書」已經夠嚇人了，這封還用經血寫成，這太沉重的愛讓人難以承受！（網絡圖片）

韓國組合Super Junior成員希澈因出道後經常被私生飯侵害私隱，所以即使在家中也不敢打開窗簾……偶像與粉絲本來是互相扶持、陪伴彼此成長的關係，偶像給予粉絲正能量、亦作為「追隨夢想」的標誌成為粉絲的榜樣；而偶像則需要粉絲的支持才可以繼續活動，是為雙向的關係。有些粉絲為了接近偶像而做出越軌的行為，自以為離他很近，很了解他，卻不想這些舉動會令對方感到反感。希望粉絲可以愛得理智，遵守彼此之間的界線，不要以愛之名作出越界行為。