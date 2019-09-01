由「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）、影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）及Matt Bomer主演的HBO電視電影《The Normal Heart》於2014年推出後，隨即成為美國年度最具影響力的戲劇之一，更奪得艾美獎最佳電視電影。其實這套電視電影是改編自知名舞台劇編劇Larry Kramer的作品，而香港的「風車草劇團」早前將劇場版，搬到葵青劇院上演，譯名《尋常心》，由金像獎影帝黃秋生，連同梁祖堯、湯駿業、邵美君等多位好戲之人演出，呈現80年代初，美國紐約一群性小眾遭政府無視，間接令當時亦未叫作「愛滋病」（AIDS）的病症擴散。相隔5年後，看完劇場版，再翻看電視版，感受更加深，相信身為香港人必定對故事情節有共鳴。

真人真事改編 性小眾爭取冀政府正視愛滋病

《The Normal Heart》由真人真事改編，劇情背景設定在1981年的夏天，當時一群美國同性戀者剛剛走過70年代的自由解放歲月，漸漸被社會認同，但要完全爭取到自由戀愛，或抗衡傳統社會的保守價值都是格外困難的事。同時，一種不知名的怪病（即愛滋病）突然在紐約的同志圈肆虐，患者的免疫系統完全崩潰，患者會出現：發燒、體重下跌、晚間流汗、淋巴腺腫脹、口腔出現白色斑點、身體出現紫色斑等病徵，由患病到病發到身亡時間極短。而故事主角Ned Weeks（Mark Ruffalo飾）跟醫生好友Emma Brookner（Julia Roberts飾）覺得事有蹊蹺，後來Ned決定為全球同志發聲，希望政府能夠正視問題及撥款資助病毒研究。

Ned因為行為太過激進而被自己一手創立的關注愛滋病組織董事局趕走。（劇照）

政府拖字訣 同志界陷恐慌

劇情開首大約10分鐘，出現第一幕重要戲份，Ned跟Emma正討論這種怪病主要透過同志性行為傳染開去，為了這個致命病毒繼續傳播，Emma坦言Ned要成為領袖，呼籲同志不要做愛，但這個只是斬腳趾避沙蟲的做法。相信大家都深明抗爭從來都不是容易的事，尤其是80年代，身為性小眾面對的歧視遠比今天來得嚴重，而Ned既要在當時發聲，希望極為保守的政府正視問題，另一方面又要顧及男同性戀者的情感需要（要爭取權益就要公開同志身份、因為這個病令同性愛變得是一種「錯誤」），難度好比愚公移山，不過就算這條路有多困難，但為了身邊人 ── 他的男朋友Felix（Matt Bomer飾），Ned都選擇繼續堅持爭取關注愛滋病而展開的抗爭。

看回歷史，這場運動之所以出現，是因為80年代初的美國總統為共和黨的朗奴列根（Ronald Reagan）政治立場保守，所以就算知道愛滋病在民間蔓延，亦有組織要求提供援助，但無論高至低所有政府部門都充耳不聞。據資料顯示，時任紐約市長的Ed Koch長期單身，而Larry Kramer（即是Ned的角色）曾公開指他是男同性戀者，但竟然對愛滋病置若罔聞，更一直拒絕和Larry和由他發起的同志組織成員見面，間接促使愛滋病在社區擴散，死亡人數持續增加，令一眾性小眾及其家人、朋友，甚至整個社會置身無盡恐慌之中。

飾演Ned男朋友Felix的Matt Bomer。（劇照）

整套電視電影的的氣氛沉重，劇情描述到所謂自由的國家忽略了人民的生命，政府藐視處於下風的性小眾群，加上對白批判力度甚猛，能夠直接引導觀眾思考。正因為被無視，Ned擇用相對激進的方式抗議，冀讓事件有更多曝光，卻遭Bruce（Taylor Kitsch飾）等主張和平理性的成員反對，直至故事完結（1984年），整場運動都沒有取得任何特大進展。雖然故事發生在80年代初，但《The Normal Heart》今天重溫甚有警世意味，值得劇迷引以為鑑。