陳家樂孖李靖筠拍接吻戲　成面鼻涕照咀咀勁專業

想當年萬梓良講「SO WHAT﹗」又或者周星馳喺《喜劇之王》一行鼻涕，都繼續拍攝，被奉為經典場面。陳家樂最近都遇上同樣情況，不過就係要錫落成面鼻涕嘅李靖筠（Gladys）面上。

家樂剛從韓國工作回港，自爆在當地不幸肚瀉，「原來韓國啲凍蟹唔係好凍㗎咋，可能有啲細菌，或者我腸胃唔好，食咗一嚿仔就已經屙水。」（IG：carlosbb ）

近日Gladys拍攝網上節目化身司機接載唔同藝人，呢次請嚟師兄陳家樂，講到之前合作拍攝電影嘅接吻場面，Gladys指家樂感覺相當老練專業，令自己大為緊張，家樂立即師兄上身：「對住你呢個小朋友，唔淡定就大鑊啦！」Gladys大爆當時自己鼻敏感發作，又哭得整面都是眼淚鼻涕，但家樂要與她親吻：「我見佢猶豫咗好耐，先輕輕咁錫咗一啖。」家樂聽聞馬上哈哈大笑：「咁真係好核突㗎嘛，成行鼻涕喎！」

一返香港就為小師妹嘅網上節目擔任嘉賓。（影片截圖 ）

Gladys又話家樂在片場經常大聲高歌，大爆他有個歌手夢，唱到導演也忍不住加一場唱歌戲給家樂。Gladys又笑指家樂唱歌時眉毛會跟住旋律跳動，家樂則自稱這叫做「眉Tone」，是自己的獨家唱歌法。其後家樂又分別模仿四大天皇的唱歌腔調，模仿能力超高。家樂大讚Gladys駕駛技術不錯，但就嫌棄她的車廂內沒有提供水，更公然欺凌師妹，「你點做司機㗎？我都有啲口渴，一係你停埋一邊去買枝水俾我。」令Gladys一臉無奈。

最近播出家樂同連詩雅拍攝嘅《12個夏天》（IG：carlosbb ）