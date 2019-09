無綫節目緊貼時事教用英文講合作關係　原來Co-operate都未夠精準

無綫新聞曾經被網民質疑報道偏頗而惹來不滿,不過近日TVB的節目《睇新聞‧講英文》就從教學角度,教大家如何用英文來說警方與黑社會合作,可謂相當大膽。

節目一開始,主持賴君蕊就問另一位主持禇簡寧 (Michael) 說:「就近日連串嘅示威活動,有人質疑警方係咪同黑社會合作喎?」Michael即說:「咁一哥 (警務處處長) 盧偉聰就話梗係無啦,直情就無呢個可能,佢話警方同黑社會係completely opposite (勢不兩立)。」賴君蕊於是就問Michael如果警方同黑社會合作這句英文應該怎樣說。

兩位主持談及近日連串示威行動。(節目截圖)

Michael表示可以用︰「co-operate」這個字來說警黑合作,但他引述了蘭桂芳集團主席盛智文用的另外一句,盛智文說︰「警方不可能與黑社會合作(in cahoots with the triads),而且社交媒體上充斥假新聞,你看到嘅資訊有一半都是假的。」

他提到這句「in cahoots with the triads」入面的「triads」是黑社會,「cahoots」是合作,然而所指的並不是指普通的合作,這種合作是指非法勾當、秘密協商及進行不法行為就是in cahoots。賴君蕊聽完就表示:「咁我明白喇,所以如果要表達警方同黑社會合作,英文就可以話「police in cahoots with the triads」,但係警務處處長盧偉聰已經否認咗呢個指控㗎喇。」

大家可以用呢句。(節目截圖)

