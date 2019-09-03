鄭秀文騷後體力透支繼續放假　演唱會碟有望年內推出：應該冇問題

鄭秀文（Sammi）今日（3日）出席「癌症基金會粉紅革命2019啟動禮」，她以一身淡粉色西裝套裝亮相，配合活動主題之餘，型格十足。Sammi表示平時洗澡時都會做一些最基本的檢查，也會定期看婦科。

對於乳癌，Sammi坦言自己有一個好切身的感受：「我有一位好親的親戚幾年間一直與乳癌搏鬥，睇到佢幾嚴重，去到第四期，最後都慢慢開始好返，我喺側邊目睹成個過程都係好奇妙，雖然真係好辛苦，但係喺佢身邊陪著佢行呢條路，其實係畀到好多力量佢。」她續說，萬一此病不幸發生在自己身上，都可以很正面的態度面對：「可能個過程好辛苦，咁但係可能喺當中搵到其他嘅美意，可能睇到身邊人嘅愛，或者你爆發出一種前所未有嘅正能量出嚟，所以我覺得凡事都盡量用一個正面嘅態度去體會會好啲。」

Sammi呼籲女性要定期檢查身體。（葉志明攝）

「叉電」兩星期未夠 去旅行最愛哥本哈根

雖然剛剛去完兩個多星期的旅行，不過Sammi坦言自己尚未「叉足電」：「因為呢個演唱會做完之後好攰，好透支，無論個腦同埋個體能都好透支，所以都好想繼續休息下，暫時呢兩個月我都唔會好似小蜜蜂咁樣去做嘢，調理下身體，等自己個身體或者心靈ready好再接一啲嘢做。」

今次旅程中，Sammi去了不少歐洲國家，包括丹麥、奧地利、捷克等等，她直言自己很喜歡哥本哈根：「因為啲人文好nice，好friendly，同埋嗰啲人着衫好似好簡單但又好有型，咁布拉格都好喜歡，有一種古城嘅味道，就算冇乜嘢做，喺條街行下都感受到一種輕鬆。」

Sammi在IG分享了不少旅途趣事，當中還有雷頌德的小朋友，雖然這是她首次同小朋友一齊長時間旅行，但結果令Sammi出乎意料地開心：「原來有小朋友係令一種氣氛，同埋『玩』朋友的仔女就特別開心，冇咩責任。最主要兩個小朋友都好乖，乖口得來又有應該（有）的活潑，所以令個行程更加熱鬧。」（葉志明攝）

最近，方力申與慈善團體「點滴是生命」合作，挑戰環港島游45公里，不少藝人都有拍片支持，Sammi也是其中之一，她坦言自己很欣賞方力申的這個行動：「雖然佢11月先開始游，但係佢而家已經係密鑼緊鼓咁去操練，我好感動，佢為咗一個慈善，為咗啲人有一個更好嘅食水，感恩佢付出，其實拍條片好小事，反而佢呢個行動我自己深深被觸動，好感動。」

Sammi笑言自己沒有體力去挑戰游45公里，但有其他方法去幫助世界，譬如做癌症基金的大使：「我覺得每個人喺世界上都有唔同嘅位份，唔同嘅範疇，所以做好自己。」（葉志明攝）

現在距離Sammi的「#FOLLOW Mi世界巡迴演唱會2019」已經過去一個多月，但很多粉絲依然意猶未盡，翹首期盼Sammi出演唱會碟，她說：「都冇咁快，因為要剪，但係我希望今年之內可以出到，應該就冇問題嘅，今年之內。」

Sammi希望今年之內可以出演唱會碟。（葉志明攝）