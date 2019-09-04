【潛行者】伍允龍奮身拍打戲裂兩條肋骨：踢中多次可能會插入肺

伍允龍（Philip）周二（4日）以監製、武術指導、男主角三重身份出席電影《潛行者》首映禮，今次也是Philip跟好兄弟安志杰（Andy）和吳建豪（Vanness）相隔16年後再度合作，可見彼此之間的好感情。這也是Philip第一次挑戰當監製：「今次都有啲壓力，之前做演員就focus演戲，做武指就要拍好場戲，做監製就要分配好啲資源；擺多啲錢喺動作到好，定喺文戲到好。」問到作為武術指導會否偏心在武術方面，Philip就公私分明：「唔會嘅！套戲唔係武術表演，係要講故事！」

Philip是次在電影中飾演臥底警察，自言未必夠好兄弟安志杰和吳建豪打！（葉志明攝）

Philip談到是次拍攝最難忘是受傷：「我俾Andy踢裂咗兩條肋骨，因為自己有份做策劃，就想好快好快拍好套戲，始終budget有限。Andy等近對未做好嘅道具鞋，我就覺得唔緊要，大家都拍咗咁多戲，盡力去做啦。」那一場戲Andy本來要踢Philip的頭：「不過跣一跣，我拎起隻手擋住個頭嘅時候，隻腳就踢咗落我肋骨到。本身我諗住可能只係瘀咗，就同助手講唔好同其他人講住；到返到化妝間除咗件衫、打咗個乞嚏，就聽到咔一聲，入醫院照就發現係裂咗！」

Philip自言很少用替身拍攝，但因為今次受傷的緣故，唯有找替身幫忙。（葉志明攝）

不過作為專業演員，Philip認為不能令拍攝進度落後，敷藥後就回到了拍攝現場：「真係冇時間！改咗啲場口，返嚟我就做武指，拍咗Vanness先！」Philip後來亦忍痛拍攝：「麻煩在係有危險，因為如果再踢中多次，肋骨就可能會插入肺。好多人都建議我唔好拍住，但自己好明白時間有限，唯有盡力做。」