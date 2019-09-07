【封神榜】喪喊演出背後原來有因　苑瓊丹：收到阿媽中風消息

苑瓊丹（苑仔）今日（6/9）現身將軍澳電視城出席無綫劇集《街坊財神》宣傳造勢活動。苑仔曾參演過無數電視電影作品，其中在01年時所拍的無綫重頭劇集《封神榜》中飾演的殷十娘有精湛演出，被網友譽為「神級」之作。

提及當年精湛爆喊演出，原來背後隱藏着一個重大秘密，苑仔慢慢道出由來：「想當年呢部戲啱啱喺內地韶關開鏡，拍咗一個星期，就收到消息我阿媽中風，當時諗住唔拍，我就即刻打電話返香港搵阿媽，同佢講我唔拍喇返港，阿媽就話自己冇乜事，唔畀我返香港，仲叫我千其唔好辭演，於是我拍咗成個月後先返，到落機嘅時候，我阿媽竟然仲要嚟接我機，我自己都唔知道，媽咪嘅母愛真係好偉大。」

苑仔在01年無綫重頭劇《封神榜》演技精湛，被網民譽為「神級」之作。（葉志明攝）

苑仔透露每逢拍攝情感戲份時，都會必定想起已故母親，方便培養情緒：「其實以我宜家咁嘅年紀拍戲都唔會講話失戀，通常都係講啲仔女及家人，其實每想到家人嘅時候，都會觸動到每一個人嘅情緒，當我演一個媽媽嘅時候，我就會想起自己嘅媽媽，生前點樣養育自己，咁所以係好容易投入咗。」

苑仔憶當年在韶關拍攝《封神榜》時，收到母親中風消息，心情難過。（葉志明攝）