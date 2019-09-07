苑瓊丹大爆離開無綫內幕　原來因受暗箭所傷？

苑瓊丹（苑仔）2013年約滿離開無綫電視，結束超過十年的賓主關係，毅然北上發展拍劇，據悉當年苑仔受暗箭所傷，所以決意離開無綫這個是非地。今日（6/9）苑仔現身將軍澳電視城出席無綫劇集《街坊財神》宣傳造勢活動，接受《香港01》訪問時說：「當無咗個競爭就冇咗利益衝突，人哋就無機會去對付你，咁所我我咪離開囉，其實我個人做嘢就做嘢，唔鍾意有其他嘢影響咗我做嘢嘅心態，我覺得空間唔係得一個，既然某啲空間用咁嘅態度去處理工作嘅時候，Sorry咁你哋玩埋佢，我唔鍾意同大部分人去爭嘢做，你得就得，唔得就算囉，有咩好爭呢？」

苑仔覺得每位演員要不斷自我增值，才能夠與時代接軌。（葉志明攝）

闊別無綫多年，再次踏足電視城，對苑仔來說又會是一番什麼樣的體會呢？苑仔直言踏入電視城覺得環境依舊，但富有人情味：「好似頭先我叫咗杯檸檬茶，Canteen哥哥見到我問候我，然後仲幫我篤埋檸檬，平日都唔會幫人篤檸檬，今日佢就話幫我篤埋先，嗰一下真係覺得好有愛。」



提到互聯網發展迅速，觀眾可以在不同平台上收看高質影視節目作品，問到無綫在節目製方面有什麼地方需要改變？苑仔坦言：「首先我哋要求自己要與時代進步，唔好脫軌，千其唔好故步自封，唔好走返條舊路，好似早年有套《江湖大佬》都搞下金句作下詩，務求有一啲新嘅嘢帶畀觀眾，其實我睇好多印度嘅戲，佢哋有好多好製作，拍到荷里活咁，所以我會不斷吸收唔同嘅嘢去增值自己，有吸引先會有進步。」

苑仔闊別無綫多年，再次踏足電視城感受良多。（葉志明攝）