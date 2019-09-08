落選港姐童銘欣IG發文撐警　直指示威者暴力破壞香港社會及聲譽

香港特區政府月前擬修訂《逃犯條例》而惹起市民不滿，引發連串的「反修例」行動，並向政府提出「五大訴求」，示威者抗爭至今依然持續，期間更與警方爆發多次流血衝突。曾經於2018年參選過香港小姐並落選的童銘欣（Christy），這日就於她的「IG Stories」貼出多張與示威行動有關的圖片，發表了自己的睇法和感受。她的言論還被網民放上了連登討論區，引起了一陣熱議。

童銘欣曾經於2018年參選過香港小姐並落選。 (ig@christytungyan圖片)

Christy用英文發文，內容大意是講自己在社交網上所看到的，都是一些有關警察打示威者的相和文，貼文的人都指警察的行為是「恐怖襲擊」。但是，她卻不認同，她表示要公平地將兩邊陣營的情況都Post出來讓全世界知道，叫她那些支持示威者的朋友看清楚示威者到底做了些什麼，才會令到警察要反擊。她更直言沒有太多人敢出聲說示威者的不是，因為怕會跟示威者起衝突。她強調示威者的暴力行為已經嚴重破壞了社會以及香港的聲譽，她有責任企出來發聲。她還鼓勵大家要勇敢企出來表態，又叫大家要冷靜，不要被利用。

佢話示威者暴力破壞社會。 (ig@christytungyan截圖)

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