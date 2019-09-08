【旅行唔只食買玩】蘇麗珊化身環保戰士救地球　去日本打垃圾怪獸

ViuTV全新節目《旅行唔只食買玩》將會於9月9日起逢星期一至五晚上10時30至11時播放。今次主持蘇麗珊將帶同好友林小美遠赴日本，一方面學習和體驗不同技藝，感受各類體驗。同一時間，蘇麗珊亦會和林小美享受閨密遊，帶觀眾四處遊玩，介紹不同的特別景點。

第一集，蘇麗珊和林小美將會到日本挑戰表演戰士打怪獸的任務。由蘇麗珊扮演環保戰士保衛地球，擊退林小美扮演的垃圾怪獸。去日本接受訓練前，兩人先向著名武打女星楊盼盼學習各種基本功。扮演環保戰士的蘇麗珊有大量動作場面，雖然她初次接觸武打和吊威也，不過幾次就已經十分上手，連續打兩個翻斗也十分俐落。連楊盼盼都忍不住讚她好記性和識「執生」。日本其中一個著名的就是匠人精神。由一班超過20年武打經驗的班底為蘇麗珊和林小美進行特訓，包括曾經參與《明月幾時有》著名的動作指導能地貴之、動作演員保科光志及動作指導神原英樹。

兩人先向著名武打女星楊盼盼學習各種基本功。

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而去到第二集，來到日本進行特訓的蘇麗珊和林小美終於初嘗日本指導的嚴格。起初，蘇麗珊和林小美還抱著輕鬆心態面對。後來被指導訓話要求她們入戲，不能夠臉帶笑容時，二人就開始認真起來。面對一連串的動作場面，蘇麗珊表示最大的難處是要把動作做得漂亮。而林小美坦言和平時拍戲的感覺十分不同，需要豐富的想像力才可完成表演。二人更親自上街派傳單，邀請途人前來欣賞表演。一班觀眾表示十分享受她們的表演，小朋友更指喜歡蘇麗珊扮演的環保戰士。蘇麗珊表示十分敬佩一眾日本動作指導的認真專業態度，了解到觀察身邊的事物而去增進演技的重要。而她們表示最難忘的是親自在街頭派傳單，即場邀請途人前來觀看。蘇麗珊笑指因為日本途人不認識她，所以不介意「食檸檬」。