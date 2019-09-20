有才華的藝人，大概都在等待一個業界和觀眾肯定的機會，不在人氣，而是演技，時間或長或短無人知曉。 像1990年經星探發掘入行的賈靜雯，甫入行便因參演華視播出的高收視勵志劇《佳家福》而廣為觀眾認識；10年後，憑古裝長劇《飛龍在天》白劍英一角爆紅，奠定其「八點檔天后」和「台劇一姐」地位；2003年更憑《倚天屠龍記》扮演「最美趙敏」，知名度爆燈，更開啟通往內地發展演藝事業的大門。惟在這個事業高峰期，2005年她選擇與美籍華人孫志浩結婚，生小孩，然後離婚，與前夫跨國爭奪女兒「梧桐妹」撫養權；2015年與修杰楷再婚，再生小孩，10年間，就算每年都有新劇出街，大眾最留意賈靜雯的始終是其私人生活，與「演技派」扣不上關係，亦從未得到任何演技上的獎項認同。 直至今年初「回歸」家鄉，在台灣公視製作的HBO Asia原創劇集《我們與惡的距離》裏飾演新聞台副總監宋喬安，因為兒子（林宥綸飾）在無差別殺人事件之中喪命而一蹶不振，需要靠工作和酒精麻醉自己。透過屏幕，賈靜雯呈現出角色的暴躁性格，故作堅強的背後，旨在掩飾內心懦弱、悔疚、無助，情緒跌宕起伏，難度達五星星，觀眾才忽然明白：原來她那麼能演！早前《第54屆金鐘獎》公布候選名單，《與惡》獲14項提名，賈靜雯以大熱姿態入圍，將與蔡淑臻、曾珮瑜、徐麗雯和江沂宸力爭視后寶座，這個演技上的認同遲來了足足20年。 賈靜雯早前接受電話專訪時坦言，角色好、故事佳，是《與惡》吸引觀眾的地方，當她未決定參演前，只是看劇本，經已被情節攝住，「我覺得演員需要的就是一個好劇本，好劇本不是把所有戲都放在一個人身上，但旁邊的不管，好劇本是可以看到故事的完整性，所以蒔媛姐（編劇呂蒔媛）讓我很佩服！」劇中有句非常沉重的對白，她印象尤深，無意中勾起她22年前父親因癌病離世後的經歷，「這句話可能是我演完到現在，還會依稀在我心中出現。」 撰文：游大東

早前《金鐘獎》公布候選名單，合共有14項入圍成第一輪大贏家，而賈靜雯更是今屆「金鐘視后」的大熱人選，她接受訪問時說：「很謝謝劇本，也很謝謝這個Team，讓我可以用一個很完整的方式去詮釋宋喬安。」（《我們與惡的距離》劇照）

得知有份角逐「金鐘視后」的那刻，賈靜雯正身在台北，身穿黑色平口連身褲，戴上價值約5,000萬港元的珠寶，為稍後出席品牌剪綵活動準備。入圍消息公布後，賈靜雯乍看比誰都冷靜。「因為入行很多年了，基本上一定要保持平常心，但後台很多工作人員畢竟不是平常心，不停的尖叫，都叫到我有點緊張了。」所以收到這個喜訊後，她反而叫大家安靜一點。「因為等會上台，還有很多話要講，但大家都來吵我，所以我叫他們不要再來問我心情，因為我覺得還是要很敬業，要把今天的工作很完美的呈現出來。」當賈靜雯向活動主持講出自己獲提名的感受時，隱隱見到眉宇間流露感動而激動的神色，就像她最初接觸《我們與惡的距離》故事的時候那樣。

從電話的另一端，已感受到她當時有多興奮，賈靜雯坦言，當時仍未決定是否接受邀請演出宋喬安一角，「一開始我已忍不住把這個劇本看完，覺得說，嘩，有這樣的一個故事出現，不管我能不能接演得到（宋喬安），我都會想參與這部戲，不管哪一個角色，我都會去想，如果是我，我會怎麼樣怎麼樣。」負責創作《與惡》劇本的，是「蒔媛姐」呂蒔媛，她對上一套作品是電影《誰先愛上她的》（另一位是徐譽庭），女主角謝盈萱最終成為金馬影后，而台灣當局亦決定推薦這部戲出戰2020年的奧斯卡，角逐「最佳國際電影」（Best International Feature Film，前身名為「最佳外語片」）；呂氏撰寫的對白，總是有種懾人的魅力，寥寥幾句，已說進觀眾心坎裏，讓他們走進角色的世界。

「天彥的東西不能踫，天彥的事情不能談，那把房間拆了吧！」丈夫（溫昇豪飾）這樣說，惹怒了宋喬安。「我不准你踫天彥的東西！」她大聲說。這是劇中很重要的一幕，因為兒子之死，連同昭國兩夫婦的婚姻關係也帶走了，彼此關係疏離，很少談話，這一幕是少有的「接觸」。賈靜雯說，跟溫昇豪對戲的過程很棒！「因為我們都是為人父，為人母，所以更當然就是，我們下了戲之後，會聊彼此的生活，對小孩的想法，就是我們自己私人的生活，在這個戲，我們兩個人都有交流過很多彼此角色的心裏話。」她說印象最深刻，就是喬安姐不敢走進天彥房間的這一幕。「在這個『家』裏拍戲，經過二樓時，我都會特別避開，因為那是『我』宋喬安不敢跨去的領域，所以拍這場戲之前，我有跟昇豪說，我不曉得等一下我會怎麼樣。」她說，在對戲的時候，自己整個人癱軟在地上，「他倒了一杯酒給我，那是真的酒，我跟他講，我不喝了，那個不喝酒（角色行為）是我們現場討論出來的，我沒有要喝的情緒，我真的不是一個酒鬼，而且我真的就是在那個當下，我覺我要跟你（溫昇豪）有一些互動了，所以有些事情（演繹）其實是我們兩個自己討論出來，因為我們非常有默契，找到最好的發揮。」（《我們與惡的距離》劇照）

記者問，賈靜雯跟宋喬安處理壓力上有甚麼不同的地方，賈靜雯笑言：「當然很不同呀，哈哈！我覺得喬安不能跟我相提並論，因為她是失去了一個生命，是她生命中一個摯愛，所以我覺得是不能拿來提的，如果我（現實）跟劇中的宋喬安那樣處理（兒子死亡）的話，我應該變成一個酒鬼吧！」她說，慶幸自己有一份很喜歡的職業，天生又喜歡小朋友，兩者都能夠令她釋放壓力。「我天生就是很愛孩子，所以只要能夠跟她們（女兒）在一起，我就能夠充電！」（《我們與惡的距離）劇照）

「宋喬安是個極度內心扭曲的女人！」

賈靜雯認為《與惡》吸引之處在於，故事從內容出發，有很多群戲，角色之間有很多千絲萬縷的關係，缺一不可。 「吸引我的地方很簡單，我覺得演員需要的就是一個好劇本，這個是不容置疑的，意思是它並不是把所有戲全部都放在一個人身上，旁邊的不管，可以看到它的完整性，這就是蒔媛姐讓我很佩服的地方，所以一看到劇本就決定來演。」最終賈靜雯要扮演的，是全劇其中一個焦點角色宋喬安 ── 一個因為一次無差別殺人事件而目擊兒子當場慘死的母親，一個只能靠飲醉和工作來麻醉自己的上司，一個與丈夫關係疏離的太太，這個角色沉重得要命，觀眾每次看到她出場，見到那張憔悴而倔強的臉，都會心痛，好幾幕戲甚至會忍不住眼淚兩行，因為大家都明白「喬安姐」的情緒總是瀕臨崩潰邊緣。

「我覺得她是一個極度內心扭曲的女性！」目擊兒子遭李曉明（王可元飾）殺害，那種自責將喬安姐推向深淵，她將所有責任都孭上身，無法擺脫的情緒漸漸築起圍牆，使她自困在一個孤獨的世界，肉體上仍能機械式運作，應付日常繁重工作和生活，可是內心某程度上已永遠「壞死」。賈靜雯嘗試以局外人的身份去看宋喬安：「我覺得她已經……女人可能在職業到了一個很Top的階段時，都會被大家貼了許許多多的標籤，都會覺得你應該怎麼樣，你應該怎麼樣，她也受了這個『應該』，而做出（扮演）大家覺得那個所謂『女強人』的角色，在處理任何事情上，就是報道新聞、判斷錯誤的時候，她也可以用冷靜的方法處理，但是卸下這個角色時，她讓我極度心疼，因為我覺得宋喬安刻意把自己塑造成一個『冰箱』，不願意讓任何人接近，用酒精也好，用任何（保持）距離也好，去防止自己隨時可能會爆發、宣洩出自己的傷痛跟憤怒，可是她又不可能放棄，沒有放棄對於愛這個事情的信念。」

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因為覺得電影沉悶，所以喬安姐借機會離場講公事，結果一生抱憾，眼見兒子遭槍殺，這種情緒別人無法完全理解。賈靜雯說：「所以我覺得她只能藉由自己跟自己的孤單，刻意把自己塑造成一個冰箱，不願意讓任何人接近，以防止她自己隨時可能會爆發傷痛跟憤怒！」（《我們與惡的距離》劇照）

「這一句對白還會依稀在我心中！」

站在愛與痛的邊緣，應該怎麼決定挑選？劇情告訴大家，宋喬安似乎一直強迫自己沉溺在兒子遭無差別殺害的傷逝之中，作為母親，她覺得兒子之死有推卸不掉的責任，要不是她嫌電影悶，借機會走出戲院談公事，說不定天彥可能幸免於難，是她間接殺死兒子，所以她決心放不開，就算身邊還有丈夫昭國（溫昇豪飾）、女兒劉天晴（于卉喬飾）、胞妹宋喬平（林予晞飾），她都執意「落閘」，讓痛楚淹沒所有愛，我怒故我在，這點觀察從劇裏其中一幕得到確認，賈靜雯說這一幕的其中一句極簡短的對白，至今仍縈繞不散。「我覺得這部戲最棒的是，她創造了很多思考的話語，對我來講，可能這句話對宋喬安來說是很重的，就是『我過不去』！」這是第6集的劇情，劉昭國跟宋喬安接受婚姻輔導之後，決心重整彼此關係，回到他們拍拖時最常去看電影的戲院，這也是天彥斃命的地方。

踏進戲院，腦海霎時浮現那一幕訣別，宋喬安邊流淚邊說：「我讓天彥一個人在戲院裡面，我怎麼可以讓天彥一個人在戲院裡面？」劉昭國一直在旁安慰說：「都過去了！」宋喬安崩潰的嚷着：「我過不去，我過不去！」賈靜雯解釋：「這句台詞很簡單，但它其實包含了很多的過不去，可能是我演完到現在，還會依稀在我心中出現的話，很深刻。」記者好奇，演繹宋喬安這個情緒起伏如此大的角色時，入行快30年的賈靜雯做了哪些準備工夫避免入戲太深？她以「我不過去」這句台詞作為基礎繼續解釋：「謝謝自己多年的演戲經驗，每當我一做喬安，我就很刻意，也很容易在我卸妝之後就會回歸到我賈靜雯的狀態裏面，就是當我回家，我跟我家人說，我先去卸妝洗澡，洗完後就跟你們一起玩或一起聊天，在睡下去的一剎那，我告訴自己：不管今天演多重的戲，面對心裏多複雜的情緒，在此時此刻，換上衣服，就是原來的我，跟宋喬安完全沒有關係。」賈靜雯強調這是她能夠做到，也是一個專業藝人應該要做到的事。

《與惡》第六集這場喬安姐回到兒子遭殺死的戲院裏，於丈夫劉昭國（溫昇豪飾）面前崩潰痛哭，是為全劇其中最關鍵一幕。這一哭，哭出了全劇首播以來最高收視，一分鐘瞬間收視曾衝上2.01，以非偶像劇和鄉土劇而言，成績算是非常理想。（《我們與惡的距離》劇照）

「隔了很久我才知道自己太壓抑！」

賈靜雯說，她跟宋喬安的個性南轅北轍，包括釋放壓力的方法。「如果（現實）跟劇中的宋喬安那樣處理的話，我應該變成一個酒鬼吧！」對賈靜雯而言，演戲是理想職業，她又相當喜歡小孩，快樂似是唾手可得，「有一次我跟我媽媽說，只要看到她們笑，只要看到她們在我身邊，我都好像甘之如飴樂在其中，我就是有一個天生喜歡對跟她們活在一起的天性，所以最好的『充電器』就是我的孩子。」當然密密麻麻的工作，分散注意力，某程度上也能抒壓，找別人傾談也可以趕走負能量。「我是很喜歡用講道理跟聊天去排遣自己的情緒，當然我覺得人可以有很多選擇，我覺得下班之後，就是和我姊妹聚個餐，喝杯小酒，跟大家彼此交流，我是需要有不同對象聊天的人，我就喜歡，今天跟我家人，明天跟我的姊妹，後天跟我同學，大後天跟我小朋友的媽媽們，就是有許許多多的朋友，我覺得在這部份當中，自己本身沒有踫到所謂，天呀，『我過太痛苦，我過不去』的事，我想最後一次經歷『我不過去』的，或許是我父親離開的那段時間。」

那是1997年的事了，賈父患的是淋巴癌，賈靜雯記得最後一次見到父親時，他已昏迷不醒，作為女兒，她實在不忍見到家父那麼痛苦，於是做了一個重大決定 ── 親手拔掉他的呼吸器，這是艱難的，但賈靜雯沒有後悔，只有遺憾和自責，畢竟她是長女，也是家中經濟支柱，要照顧母親和幼弟，生活不容許她倒下，她苦苦支撐，情緒狀況跟宋喬安有點似。「那段時間，我很冷靜的去處理我父親過世的事，後來隔了很久，我才知道，我自己本身太壓抑，導致我後來會在我媽面前暴哭來排解那個時候的壓抑。直到後來接觸到我的人生起伏，我都是找很多不同的朋友，那些朋友都像我的諮詢師一樣，聽聽別人的聲音，反而對我來講是很多的洩壓方式。」上述這幾句，大概最能夠道出賈靜雯與宋喬安之間的距離是甚麼。「我會很謝謝劇本，也會很謝謝這個Team，讓我可以用一個很完整的方式去詮釋宋喬安。」