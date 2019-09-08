【港姐2019】奪冠黃嘉雯起底　家住半億豪宅仲有「翻版雷神」男友

港姐冠軍終於出爐，由25歲的黃嘉雯（Carmaney）大熱奪冠，本身是模特兒的她，賽前已經不少人看好，今日順利奪冠似乎大家也能料到。

黃嘉雯在最初參選時已獲得不少人留意，除了外形討好之外，家底也是相當紮實，家住市值半億的1800百呎海名軒豪宅，不過她曾表示不覺得家底有任何幫助，而且自己搵錢自己使。

恭喜黃嘉雯！（螢幕截圖）

除了家底之外，黃嘉雯的男朋友也是相當搶眼，在參選初期被傳媒影到與外籍人士街上吃飯，Carmaney曾接受《香港01》訪問時候大方承認那一位是她的男朋友，並指：「其實都拍咗一年幾，始終都要面對大家，遲早都會知。（怕影響之後參選？）唔會嘅，拍拖好正常，大家都係成年人。「佢為咗我特登嚟香港，（怕人起佢底？）佢身家清白冇問題，佢做普通文職職員，絕對唔係富二代。」

黃嘉雯平時影好多靚相！（IG@黃嘉雯）

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雖然不怕被起底，但依然有人將她男朋友起了底，她的男朋友是瑞士籍的Matej，是Carmaney到德國探望好友時所認識，她男友更被網民喻為「翻版雷神」，又有點像球星碧咸，可想而知絕對是一名靚仔。據知，Matej任職市場策劃，更在Carmaney參選前擔任她的軍師，教她刪除社交網站部分相片，以防被起底。為了Carmaney，Matej更搬到香港定居。