從百大陸劇嚴選30部必睇好劇！《延禧攻略》僅排第8？冠軍超意外

每年的陸劇產量可說是極高，悄悄上架火紅收官的作品多到讓你來不及跟上進度，陸劇題材雖然總有綁手綁腳的各種限制，但始終能在這樣的控制下玩出不同的精彩，無論是仙俠劇、都市劇還是古裝劇，只要班底夠強、劇本夠扎實、製作夠精緻，觀眾都會深深著迷啊！今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》搜出《網路口碑－陸劇排行榜》，幫大家搜集網路上討論度最高的30套陸劇，要是你還搞不清楚身邊的人在聊的都是什麼，快來看看有沒有漏追的呀！

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+ 14 + 13 + 12

第十名：《我要和你在一起》

《我要和你在一起》是黃磊辭職北電後第一部監製的電視劇，一部十分有層次的都市情感劇，不只有多角愛情線，也有刺激商戰和一波三折的家庭故事，有懸疑有反轉並且環環相扣，催淚和勵志的元素都散佈在劇中，這套戲也因為導演和女主角柴碧雲都是監製黃磊的學生，因此更加令人期待。

第十名：《我要和你在一起》（《我要和你在一起》劇照）

第九名：《後宮甄嬛傳》

孫儷和一票大腕主演的《後宮甄嬛傳》歷久不衰，更是近代宮鬥劇的經典代表作，百看不膩，許多人可是重複看了又看，對於劇中的角色、台詞更是滾瓜爛熟到不行！每重看一次就會有不同的理解和感受，孫儷飾演的甄嬛一角，更是成為她畢生最火紅的代表角色，沒追過甄嬛，就失去抬槓話題啦！

第九名：《後宮甄嬛傳》（《後宮甄嬛傳》劇照）

第八名：《延禧攻略》

《延禧攻略》灑狗血的劇情意外讓觀眾獲得身心舒暢的體驗，演員班底無論是生面孔還是老戲骨，也都把各自的角色詮釋得入木三分，雖然台詞和細節考究上不若甄嬛傳原汁原味，但《延禧攻略》的精緻度和拍攝格局倒是略勝一籌，引發一股熱潮，可說是《後宮甄嬛傳》後最受歡迎的宮鬥古裝劇啊！

第八名：《延禧攻略》（《延禧攻略》劇照）

+ 4 + 3 + 2

第七名：《長安十二時辰》

《長安十二時辰》因為情節緊張，多是男角演出，因此又被網友稱為「熱血播出」，全劇的核心情節就是「在12個時辰內解救長安」，緊湊的劇情安排加上電影等級的拍攝手法，主打高質感的製作，讓觀眾感受一場穿越時空到大唐的視覺饗宴，大呼過癮！

第七名：《長安十二時辰》（《長安十二時辰》劇照）

第六名：《香蜜沉沉燼如霜》

演技備受肯定的青年演員楊紫和鄧倫，兩人繼《花非花霧非霧》、《歡樂頌》再度合作，在這套改編自小說作品的浪漫IP劇中展開「靈修夫婦」的虐戀，各種發糖情節點燃少女心。製作層面也相當用心，使用將近25000個特效鏡頭，演員戲服更高達3000套，就連配角也畫上耗時6小時的妝，玄幻情節加上有趣人設，看點滿到溢出來，果然不愧是最火、最美的仙俠劇啊！

第六名：《香蜜沉沉燼如霜》（《香蜜沉沉燼如霜》劇照）

+ 3 + 2

《延禧攻略》僅排第8？即睇排行榜前5位陸劇▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月07日至2019年09月04日，共三個月。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『陸劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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