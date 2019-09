向海嵐今日(Anne)現身觀塘出席《賈思樂 ME & MY GIRLS in Cancert 2019(Part2)》記者會。今次演唱會阿Anne更首次做演唱嘉賓,心情超興奮:「其實我同賈思樂平時都是吃喝玩樂比較多,但合作做事真係首次,自己睇演唱會就睇得多,到自己可以喺個台上,自己真係要好好享受一下,自己準備咗兩首歌曲,到時候先畀驚喜大家。」

Anne透露養顏秘訣方法,就是保持心境開朗。(葉志明攝)

提到中秋節就快到,阿Anne就話見到月餅好難忍得到口:「自己真喺超級鍾意食月餅,呢個係一個好難抵擋嘅誘惑,喺舊年嘅時候,我真係可以成個食晒,但今年年頭發覺自己肥咗好多,其實呢幾個月不停咁減緊,希望可以瘦返又靚啲。」