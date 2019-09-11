【多圖】比「A4腰」更纖幼的「手掌腰」！　陳喬恩減肥成功曬驚喜

眾所周知上鏡會比真人肥一些，所以身為藝人，尤其是女星都極力keep住苗條身材，甚至要比正常人瘦了不少，來確保上鏡時夠瘦夠靚，減肥絕對是她們的終身事業，即使有些女星明明是很瘦的都要繼續減。現年40歲的台灣女星陳喬恩，由入行至今都一直好fit，基本上都沒有見她肥過。不過在她自己的眼中，也會嫌自己不夠瘦，怕上鏡不夠好看，所以她早前就開始了減肥。

陳喬恩着鬆身衫睇唔出佢肥定瘦。（陳喬恩工作室微博圖片）

真係好瘦呀！ 工作人員親手「驗證」無敵「手掌腰」

喬恩日前就在微博大曬她的減肥成果，post了自己磅重的照片同大家開心share。她上磅後顯示她的體重是48.5kg，以她身高164cm的比例，其實已經好fit，但是她卻表示想要更加瘦，目標是能夠減到去47kg。而她的工作室也出post留言表示：「瘦身成果展示」，並貼了兩張喬恩工作時的花絮相，相中的她身穿貼身黑背和修腰A字半身長裙，充分凸顯出她的螞蟻腰，她身旁的工作人員更在她身後伸出手，以手掌做對比，呈現出「手掌腰」的效果，真係好瘦呀，就連所謂的「A4腰」都要行埋一邊。

佢驚現「巴掌腰」。(陳喬恩工作室微博圖片)

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