麥長青與金剛主持ViuTV節目　不認同硬撼無綫說法：呢啲良性競爭

麥長青（麥包）、金剛與奪得《廣告女皇》季軍蔡寶欣（Pony）今天（11/9）在九龍灣出席，由他們主持的ViuTV全新旅遊節目《C9旅行團》記者會，節目中幾位主持將與一班「C9」團友去台灣旅行。訪問時，他們指今次拍節目，跟以往在TVB拍攝節目不同，就是不再跟比較年青的女藝人合作。

麥包同金剛今次過檔ViuTV拍節目，除了和「C9」團友到台灣上山下海走訪不同風景名勝、吃盡地道美食之外，更可以與靚女 ── 奪得《廣告女皇》季軍的蔡寶欣（Pony）做拍檔。（陳順禎攝）

麥長青效力TVB多年，而他與江美儀和滕麗名主持的《街市遊樂團雙馬篇》早前才在TVB播畢，轉個頭已和金剛一同過檔，為ViuTV拍攝節目，雖說大家都是自由身，但乍看此舉和TVB「打對台」，對此，麥包不表認同：「其實我哋呢個叫良性競爭，不斷進步。其實我感受更加深，我係呢間少林寺（TVB）長大，學咗一身本領都想去施展下，施展完返去再同師傅講呢到學到嘅好得！」金剛緊接說到：「天下無不散筵席，真係㗎。每一個階段都有自己想做嘅嘢，都要試過唔同方式，所以呢個冇太大問題。」

金剛透露已在洽談這節目下一季的合作，期望跟「C9」團友的女兒去旅行，「個節目名唔係叫《C9旅行團》，應該叫《C9個女旅行團》！」（陳順禎攝）

經驗告之，以往不少離開TVB的藝員為本地其他電視台拍攝節目或拍劇，都有很大機會遭「娘家」封殺，更要花一段時間才能回到TVB工作，二人直言並不擔心封殺問題，麥包說：「我唔覺得（會咁樣），其實有能者居之，當你做得好去到邊都會搵你，最緊要百花齊放。」記者再問現時二人有沒有與ViuTV簽長約，麥包說：「我有經理人嘅，而我份長約簽咗畀我太太嘅！」而金剛說：「我都係有經理人嘅，但就傾緊另外幾個節目。」