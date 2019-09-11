胡鴻鈞澄清與公司關係差耍大牌等不實傳聞: 我都好想扮大牌

Hubert很久沒有唱過劇集主題曲，他相信公司很快便會安排這方面的工作給他。（梁碧玲攝）

胡鴻鈞（Hubert）自從拍攝TVB劇集《解魔的2.0》受傷後，基本上這段時間在家中養傷。久未露面的他今天出席TVB綜藝節目《娛樂大家》，他說：「今日返嚟見返好多熟悉面孔好開心，係呢一段時間我基本上留喺屋企養傷，都係睇下劇，唔敢勞動咁多。依家都開始可以做返運動。」

胡鴻鈞笑言如果可以大牌的時候，一定會扮大牌。（梁碧玲攝）

Hubert在養傷期間不斷傳出負面新聞，其中有指他與公司關係其實並不良好，更說Hubert常耍大牌，他表示看到報導非常愕然：「我之前都係社交網站講話呢件事，咁啱個段時間都拍劇中。其實我唔係好明點解會有呢個來源，對住呢啲新聞我抱著一笑置之心態，做好自己工作就Ok。同埋點解會話我扮大牌，我都好想扮大牌，當我有一日可以大牌就會扮大牌。」另外有指上個月他會舉行首個個人演唱會，不過期後由菊梓喬頂上，他解釋：「呢個講法我都唔明點解會有，其實我一直都冇落實幾時開Show，佢個期同我期冇抵觸。我呢一兩年都有同公司傾開Show呢個話題，好多因素都係我自己問題，冇信心、好驚又覺得成日可以準備得好啲。」