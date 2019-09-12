傳江嘉敏勾搭男友富商朋友　IG激動澄清大罵爆料者

24歲無綫小花江嘉敏與電競公司高層Anthony拍拖以來感情穩定，但近來卻接連有傳聞指她勾搭Anthony的富商好友X先生，今日更有Whatsapp截圖及錄音對話流出，有報道指江嘉敏叫對方打本50萬給她開琴行，又指二人瞞着Anthony，以工幹為由飛日本偷情。江嘉敏之前已經公開澄清過自己並沒有出軌，如今面再有負面傳聞，她今日下午親自在社交網站出聲還擊。

江嘉敏被指背着男友 Anthony 勾搭富商。（IG圖片／kaman_kong）

沒有之前較為溫和的態度，江嘉敏今次表現得非常激動，並開名罵這名爆料給傳媒的X先生，同時力證自己與男友Anthony的感情不變：「你點搞我同男朋友呢，都唔會有任何影響嘅，不過呢，你係都要冇野（嘢）搵野（嘢）玩，搞下（吓）我屋企，又搞下（吓）我工作呢，我就真係會嬲喇！我同男朋友都預咗呢一日，你會cap頭cap尾，又話我溝你又話我呃你錢！夠膽就唔好cap頭尾，畀全部野（嘢）人哋睇嘛！仲要夠膽做，唔夠膽面對！嗱嗱聲block晒我同我男朋友！其實都知你咩事㗎喇！X咩先生丫（吖）扮神秘？王XX先生！成日都話想出名，好啦，如你所願喇！」

江嘉敏激動回應事件，大罵爆料者。（IG圖片／kaman_kong）

報道指江嘉敏經常向X先生呻窮，所以希望他可以打本50萬給自己開琴行，另外又指二人夾計瞞Anthony 去日本旅行，江嘉敏提議以工幹為理由，要求X先生公司向她發正式邀請信，請她和助手及化妝師過去公幹，為免男朋友起疑，更叫X先生付活動酬勞給她。《香港01》有就事件向江嘉敏查詢，但暫時未獲回應。

江嘉敏之前已經澄清過傳聞，力證與男友感情不變，當時態度較為溫和。（IG圖片／kaman_kong）